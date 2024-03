Papão vence o Japiim da Estrada na última rodada e mantém a liderança absoluta no Parazão 2024

Paysandu e Castanhal se enfrentaram na tarde deste domingo, 03, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em partida válida pela última rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024. O dono da casa, que dominou a partida do começo ao fim, emplacou 3 a 0 o Japiim da Estrada que, apesar da derrota, se mantém na elite do Estadual.

Os gols foram marcados por Jean Dias, aos 14 minutos, e Nicolas, aos 26 e aos 40 minutos do primeiro tempo, se sagrando o artilheiro isolado do campeonato. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Desde o começo da partida, o Paysandu mostrou que não estava para brincadeiras e foi assim que saiu o primeiro gol no marcador do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Logo aos 10 primeiros minutos de jogo, a equipe bicolor ofereceu perigo diversas vezes ao goleiro Xandão. Jean Dias, em cobrança de falta aos 12 minutos, quase marcou, o goleiro do Japiim da Estrada espalmou e fez grande defesa. Instantes depois, aos 14 minutos, o atacante bicolor abriu o placar após falha defensiva do Castanhal. A zaga do Japiim saiu jogando errado, Jean Dias tocou para Robinho, que finalizou e no rebote de Xandão, o camisa 22 marcou o primeiro gol bicolor.

Depois de bela troca de passes, Nicolas ajeitou para João Vieira, que finalizou na entrada da área para mais uma boa defesa de Xandão. Decorriam 26 minutos da etapa inicial. Aos 34 minutos, o técnico Emerson Almeida promoveu a primeira substituição no Castanhal. O camisa 16 Otávio entrou no lugar do atacante Magno.

Mesmo assim, o artilheiro do Paysandu na temporada, o atacante Nicolas balançou a rede aos 40 minutos. O lateral-esquerdo Kevyn cruzou a bola na área e o “Cavani da Amazônia” de cabeça marcou o segundo do Papão na partida. Dos 45 gols de Nicolas pelo bicolor, 21 foram de cabeça.

FASE COMPLEMENTR

Depois do intervalo, o técnico Hélio dos Anjos realizou três substituições. O zagueiro Lucas Maia foi substituído por Luan Freitas, Geferson na vaga de Kevyn e Biel na posição de Robinho. Aos sete minutos, a quarta mudança do Papão, o lateral-direito Michel Macedo saiu lesionado da partida. No lugar dele entrou Edílson.

A partir daí, o Papão continuou o ataque, mas sem grandes esforços. Apenas administrou se se defendeu das investidas sem sucesso do Castanhal. No final, 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 3×0 Castanhal

8ª rodada do Parazão 2024

Data: 03 de março

Hora: 15h30

Local: Estádio da Curuzu

Paysandu

Matheus Nogueira; Michel Macedo (Edilson), Carlão, Lucas Maia (Luan Freitas) e Kevyn (Geferson); Gabriel Bispo, João Vieira e Robinho (Biel); Vinícius Leite, Jean Dias (Eslí Garcia) e Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos.

Castanhal

Xandão; Renato, Regis, Matheus e Lucas; Leleu (Danilo), Paulinho e Maia; João Vitor, Magno (Otávio) e Gedoz (Vitor Júnior)

Técnico: Emerson Almeida.

Arbitragem

Árbitro: Olivaldo Moraes

Auxiliares: Luís Diego Lopes e Leory Pereira

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu