Pará anuncia nova área de preservação para árvores gigantes em festival que estimula ação climática e combate à pobreza

O governador Helder Barbalho anunciou neste sábado, 28, a criação do Parque Estadual Ambiental das Árvores Gigantes da Amazônia (PAGAM) no município paraense de Almeirim, localizado na região oeste do Estado. O anúncio ocorreu na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante o Global Citizen Festival 2024. O anúncio amplia o compromisso assumido na edição passada do festival, de criar um milhão de hectares de áreas protegidas, para 1,5 milhão. Até o momento, o Pará já cumpriu metade da meta estabelecida.

Conforme o decreto assinado pelo chefe do Poder Executivo paraense, no palco do Global Citizen Festival, parte da Floresta Estadual (Flota) Paru é requalificada como Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, destinada à preservação das Árvores Gigantes da Amazônia e passa a ter uma área total, em formato de polígono, de 560 mil hectares.

O objetivo é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, que possibilita a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental e de turismo ecológico.

No ano de 2023, o governador Helder Barbalho assumiu o compromisso público de ampliar as áreas protegidas no Estado em um milhão de hectares, aumentando a proteção de terras indígenas, territórios quilombolas e reservas extrativistas até a COP30, que acontece em novembro de 2025, em Belém. Este ano, o chefe do Executivo estadual anunciou a criação de mais 500 mil hectares de áreas protegidas, cumprindo metade da meta anunciada e ampliou em mais 500 mil o compromisso com a preservação da floresta. Além disso, se comprometeu a reflorestar 200 mil hectares de terras indígenas que já foram retomadas.

“Daqui a um ano, o mundo se reunirá no Pará para a COP30. Este é o nosso momento de exigir compromissos ousados dos líderes globais – pela natureza, pelo clima e pela Amazônia. Mas a liderança começa com ação. No ano passado, neste palco, prometi criar 1 milhão de hectares de novas áreas protegidas até 2025. Hoje, tenho orgulho de anunciar 500 mil hectares de novas terras protegidas, nos aproximando desse objetivo”, anunciou Barbalho.

“Duzentos mil hectares de terras indígenas recuperadas serão reflorestadas e devolvidas aos seus guardiões legítimos. Estamos cumprindo nossos compromissos, e é hora do mundo fazer o mesmo”, completou. “Duzentos mil hectares de terras indígenas recuperadas serão reflorestadas e devolvidas aos seus guardiões legítimos. Estamos cumprindo nossos compromissos, e é hora do mundo fazer o mesmo”, completou.



Impactos positivos

Conforme o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), além de garantir a preservação das Árvores Gigantes da Amazônia, a nova UC trará benefícios para a população do distrito de Monte Dourado e, consequentemente, para o município de Almeirim.

A criação da área protegida impulsionará o ecoturismo, gerando novas oportunidades para empreendimentos locais, como agências de turismo, hotéis, pousadas e restaurantes, além de beneficiar instituições de ensino e pesquisa. A gestão da futura UC ficará a cargo do Ideflor-Bio, com o apoio de um Conselho Gestor, composto por representantes da sociedade civil, órgãos públicos e entidades de ensino e pesquisa.

Global Citizen Festival

O Global Citizen Festival é um dos maiores eventos do mundo da música e tradicionalmente reúne no, Central Park, cidadãos globais, artistas, ativistas, líderes mundiais e líderes empresariais, com o objetivo comum de entretenimento e erradicação da pobreza extrema.

Na edição desta ano, além do governador, participaram os secretários de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão; dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé; e de Comunicação, Vera Oliveira. O DJ Alok e os artistas indígenas Mapu Huni Kuî, Owerá MC e Bros MC também estiveram no evento.

Fonte: Agência Pará/Foto: Agência Pará