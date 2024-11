Pará investe em capacitação e ambiente de negócios com foco estratégico na COP 30

O governo do Pará tem se preparado de forma estratégica para a realização da COP 30, que será realizada em Belém em 2025 daqui a um ano. Por meio de iniciativas como melhorias no registro de empresas, capacitações e parcerias com instituições como o Sebrae, o Estado busca criar um ambiente de negócios mais favorável e atrativo, tanto para os empreendedores locais quanto para a atração de novos investimentos.

A Junta Comercial do Pará (Jucepa) tem contribuído para isso, com destaque para a redução do tempo de resposta na abertura de empresas. A viabilidade do registro de uma empresa, que antes demorava entre 6 a 9 dias, agora é resolvida em até 48 horas, além da implementação do Pix como método de pagamento, facilitando a operação de empreendedores e melhorando a eficiência do processo.

Até outubro de 2024, o Pará registrou a abertura de 70.313 empresas, um crescimento de 6,5% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram abertos 66.034 CNPJs.

Os microempreendedores individuais (MEI) são maioria nas novas empresas. Os setores mais representados entre as novas aberturas incluem o comércio varejista de vestuário, promoção de vendas e restaurantes. Belém, como sede da COP 30, lidera em número de empresas abertas, com 18.305 novos CNPJs registrados até outubro deste ano.

“Nos dados apurados de janeiro a 31 de outubro deste ano de 2024, nós temos 70.313 empresas abertas. Comparado com a apuração do ano de 2023 inteiro, ou seja, de janeiro a dezembro, nós já ultrapassamos aquilo que foi resultado do ano anterior. E isso faz parte de várias estratégias que aplicamos dentro da Secretaria, como a implementação do Pix, que fomos um dos pioneiros aqui dentro do Estado, podendo facilitar os formatos de pagamento do DAI”, enfatiza o presidente da Jucepa, Filipe Meireles.

Meireles, ainda, acrescentou: “Agora em 2024, implementamos a viabilidade automática no período de 48 horas aqui na capital. Antes o tempo era em média de 6 a 9 dias. Também fizemos a implementação da inteligência artificial. Isso visa não só a eficácia das análises para evitar erros e posteriores problemas, mas também a celeridade daquele serviço crucial para o crescimento de empreendedorismo dentro do Pará. Ficamos muito felizes de estar nos preparando para poder receber um evento como a COP, ano que vem, que certamente será maravilhoso e deixará um legado dentro do Estado”.

Empreendedores locais, como Maria Helena Galdino, proprietária de um restaurante de comida típica paraense, já estão percebendo os efeitos positivos da preparação para a COP 30.

“Sou proprietária do empreendimento Sabor da Nega, eu vendo sabores comidas regionais paraense e brasileira como Tacacá, Maniçoba, Caranguejo e Feijoada. A COP 30 já está acontecendo em nossa cidade, esse ano já está movimentado, agitadíssimo, vai ser um evento grandioso em nossa cidade e para nós, principalmente, os empreendedores que já estamos preparados. Eu que trabalho no ramo gastronômico paraense, que ofereço sabores, se Deus quiser, vai ser de muitas trocas de conhecimentos, de variedades de pessoas do mundo todo aqui em nosso estado, em Belém do Pará”, comenta.

Capacitações

O Capacita COP 30 é mais uma ação estadual que ajuda na geração de emprego e renda, sendo mais um atrativo para as empresas. O programa do governo do Pará é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), e quer garantir qualificação profissional para a mão de obra paraense que vai atuar, em novembro de 2025, no maior evento mundial sobre mudanças climáticas.

A oferta de curso está distribuída em quatro eixos: turismo, hospitalidade e lazer; produção alimentícia; infraestrutura; e segurança. Os cursos técnicos serão realizados em quatro polos: Região Metropolitana de Belém, Santarém, Salinópolis e Arquipélago do Marajó.

Ele está na terceira fase, sendo ofertadas mais de 2 mil vagas distribuídas por 31 cursos nas áreas de Turismo, Lazer, Hospitalidade e Infraestrutura. Até a conclusão desta terceira fase serão 12 mil certificações e a meta é chegar até ao evento da COP 30, com 22 mil paraenses qualificados para o mercado de trabalho.

A empreendedora Jaciara Ferreira fez o curso de Guia de turismo pelo Capacita COP 30 e já planeja abrir a empresa. “Eu estou me capacitando, buscando mais conhecimento, porque estou visando o futuro. Já estou organizando a abertura da minha empresa de guia de turismo no próximo ano, porque é uma área que tá crescendo muito em Belém do Pará, com a COP 30, e eu estou fazendo curso de inglês também, tudo para receber os turistas que vão chegar na cidade”, avalia.

Para Laiana Santos, dona do Antonieta Hostel Café e Bistrô, as capacitações para COP vão ajudar Belém a se consolidar como cidade turística. “Tínhamos um hotel, que fechamos na pandemia, e seguimos com o hostel que era uma expansão do hotel, mas preferimos o hostel por ter esse contato mais próximo ao nosso hóspede e podemos acolher e indicar as belezas de nossa cidade. A COP30 é uma grande oportunidade para Belém do Pará se consolidar como cidade turística, melhorando sua infraestrutura, rede hoteleira e capacitação para receber cada dia melhor”, afirma.

Parceria com o Sebrae

Desde que Belém foi anunciada como sede da COP 30, o Sebrae no Pará, por meio de suas agências, intensificou o apoio aos pequenos negócios paraenses. Além disso, em parceria com o Governo do Estado, o Sebrae participa do programa Capacita COP 30. Mais de mil empreendedores já se capacitara somente em cursos oferecidos pela entidade.

O Sebrae no Pará já atendeu 22.691 empresas no segmento alimentos e bebidas, 8.866 no segmento economia criativa, 3.809 no segmento hospitalidade e 2.964 no segmento mobilidade urbana, totalizando mais de 15 mil atendimentos.

“A COP 30 será uma oportunidade única de mostrar ao mundo toda nossa vocação em relação ao empreendedorismo, já que a Amazônia é um celeiro para os pequenos negócios e a Conferência será uma vitrine de negócios para mostrar o Pará para o Brasil e Mundo. Pelo Sebrae/PA temos potencializado diversos projetos para posicionar a região como um polo de bioeconomia, interligando valores como inovação, preservação da cultura local, conhecimento ancestral e biodiversidade. nossa intenção é aproveitar esse cenário positivo criado pelo anúncio da COP 30 para fortalecer os pequenos negócios, dando condições para que eles assumam, definitivamente, o papel de protagonistas do desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de fomentar o empreendedorismo, é claro”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Dados sobre registro de empresas no Pará

Empresas abertas (por porte) até 31/10/2024:

MEI – Microempreendedor Individual

2024 – abertos 52.436 MEI

2023 – abertos 46.844 MEI

ME – Microempresa

2024 – abertos 11.797 estabelecimentos

2024 – abertos 13.775 estabelecimentos

EPP – Empresas de Pequeno Porte

2024 – abertas 4.692 EPP

2023 – abertas 4.174 EPP

Atividades/segmentos

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios – 3.691 empresas

Promoção de Vendas – 3.246 empresas

Restaurantes e Similares – 1.883 empresas

Comércio varejista de bebidas – 1.633 empresas

Cinco municípios que mais abriram empresas:

Belém – 18.305

Ananindeua – 6.727

Parauapebas – 3.937

Santarém – 3.687

Empresa Ativas até 04/11/2024:

638,8 mil empresas

Empresas ativas, por município:

Belém – 174.378

Ananindeua – 60.085

Santarém – 33.684

Marabá – 30.035

Parauapebas – 29.189

Imagens: Agência Pará de Notícias