Paraense integrará comissão técnica da Seleção Brasileira de karatê durante mundial no Japão

A convocação veio da JKA Brasil, filial da Japan Karate Association (JKA), uma das organizações de karatê mais prestigiadas e reconhecidas no mundo

O professor de karatê da Assembleia Paraense, André Sampaio, foi convocado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira de karatê, durante o torneio Funakoshi Gichin Cup Karate World Championship Tournament, que será realizado na cidade de Takasaki, no Japão, no período de 25 a 27 de outubro próximo.

A convocação veio do conselho técnico da JKA Brasil, filial da Japan Karate Association (JKA), uma das organizações de karatê mais prestigiadas e reconhecidas no mundo, que promove a modalidade como arte marcial, esporte e filosofia de vida. Fundada em 1949, a JKA é conhecida pela preservação e promoção do karatê tradicional, especificamente o estilo Shotokan. Sua sede é no Japão e mantém uma rede global de filiais e dojos (local de treinamentos de artes marciais).

”Ser convidado para ser técnico na seleção brasileira, no Campeonato Mundial da JKA, é uma grande honra e uma responsabilidade significativa. Esse convite não apenas reconhece o conhecimento técnico e a habilidade do treinador no karatê, mas também sua capacidade de liderança e de inspirar atletas a alcançarem seu potencial máximo.”, destacou André Sampaio.

André Sampaio

O professor possui 28 anos de prática do karatê. É 4º Dan de karatê JKA, campeão brasileiro JKA em kata e kumite master e campeão pan-americano em kumite master. É técnico da equipe paraense JKA e atual bicampeão por equipe em kumite adulto, pela Academia Machida. Atua na Assembléia Paraense há 17 anos.

André conta que, no torneio, ficará responsável pelas categorias infantil e juvenil até 18 anos, junto com outros quatro técnicos. No total, a equipe será composta por 45 atletas nessas categorias. Entre eles, o atleta da AP, Aquiles Malheiros, de 15 anos. ”É um jovem atleta com grande talento para o esporte. Foi classificado em kata e kumite e tem grandes chances de lutar pelo título.”, acredita.

O diretor de esportes da AP, Mario Tuma, e o gerente de esportes do clube, Márcio Cerveira, destacam a importância dessa convocação. ”Sabemos o quão importante é chegar ao lugar mais alto que o esporte pode oferecer, como atuar em uma seleção brasileira, e isso é mais um motivo para que os atletas busquem se qualificar ainda mais e para que os demais professores da AP se espelhem nessa conquista do André.”, avalia Cerveira.

Não será a primeira vez que André atuará como técnico em uma competição internacional. Ele conta que já exerceu esse papel no Pan-americano de Karatê em Bogotá (Colômbia), em 2023. Mas, ressalta que essa oportunidade é especial por ser um mundial e por ser disputado no Japão .

”Representar o Brasil em um evento de tamanha magnitude fortalece a visibilidade e o prestígio do caratê brasileiro e paraense no cenário internacional. Terei a oportunidade de influenciar diretamente a preparação e a performance dos atletas em um dos palcos mais prestigiados do caratê mundial. É um marco na carreira de qualquer praticante de karatê. Simboliza excelência, dedicação e liderança.”, comemora.

Como técnico da Seleção Brasileira, André Sampaio ficará responsável por desenvolver estratégias e aprimorar as técnicas dos competidores, além de atuar para manter os atletas em um alto nível de motivação e espírito de equipe.

Vale ressaltar que a JKA é reconhecida por apresentar uma rigorosa abordagem sobre treinamento e competição. Além disso, organiza diversos campeonatos e eventos internacionais, sendo o Campeonato Mundial da JKA um dos mais importantes e disputados.

Fotos: Divulgação