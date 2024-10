Paulo Ferreira, do MDB, é reeleito prefeito de Portel no 1º turno, com 22.365 votos

Paulo Ferreira, do MDB, foi reeleito no domingo, 06, prefeito de Portel, na ilha d Marajó, para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, o gestor teve 22.365 votos, 68,04% dos votos válidos (dados a todos os candidatos). Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pela ordem, a votação ficou da seguinte forma após a apuração: Paulo Ferreira (MDB): 22.365 votos, 68,04% dos votos válidos; Alex Aquino (UNIÃO): 9.933 votos, 30,22% dos votos válidos; e Alessandro Gomes (REPUBLICANOS): 570 votos, 1,73% dos votos válidos.

A eleição em Portel teve 33.921 votos totais, o que inclui 116 votos brancos, 0,34% dos votos totais, e 937 votos nulos, 2,76%.

Após a oficialização do resultado, eclodiu uma fez na cidade, com grande concentração de pessoas que foram parabenizar pelas ruas do centro de Portel o prefeito reeleito, no que todos chamam de festa da democracia.

QUEM É PAULO FERREIRA

Paulo Ferreira, prefeito de Portel pelo MDB, tem um legado marcado por significativas melhorias na educação, saúde e turismo e demais seguimentos em Portel. Ele governará o município da Região de Integração do Marajó pela terceira vez em sua vida.

Natural de Chaval, Ceará, Paulo Ferreira mudou-se para Portel no início dos anos 80 e fez do município sua casa. Historiador formado pela UFPA, ele está em seu segundo mandato como prefeito, eleito pela população que reconhece seu empenho em transformar a cidade.

Durante seu primeiro mandato, de 2013 a 2016, Paulo inaugurou 55 escolas de ensino fundamental, realizando o sonho de muitos administradores e proporcionando educação de qualidade para as crianças de Portel. Em seu segundo mandato, de 2021 a 2024, ele superou a própria marca, inaugurando mais de 50 escolas e promovendo a formação continuada para os professores, elevando o padrão educacional do município.

Além da educação, Paulo Ferreira tem revolucionado o sistema de saúde de Portel. Com investimentos em infraestrutura e qualificação profissional, o município se destaca pela ampliação e modernização dos serviços de saúde, oferecendo atendimento de qualidade à população. A criação de um processo seletivo e concurso público para a guarda municipal de Portel também demonstra seu compromisso com a segurança e proteção da comunidade.

No campo do turismo, o prefeito tem fortalecido o setor com diversos projetos esportivos e eventos culturais. O AquaFest, um evento que celebra a cultura e as belezas naturais da região, já se tornou um destaque estadual e nacional, atraindo turistas e promovendo o desenvolvimento econômico local.

VEREADORES ELEITOS

Paixão (MDB) – 2.100 votos – 6,32%

Professor Tito (PSB) – 1.614 votos – 4,86%

Charles Gonçalves (PSD) – 1.472 votos – 4,43%

Benedito Flores (PSD) – 1.224 votos – 3,68%

Euzelir Flores (MDB) – 1.189 votos – 3,58%

Dra Daylane Medeiros (PP) – 1.131 votos – 3,40%

Azimar Costa (PODE) – 1.117 votos – 3,36%

Mac Lima (MDB) – 1.036 votos – 3,12%

Dra Marlene (MDB) – 1.005 votos – 3,03%

Rosiane Lobo (PODE) – 964 votos – 2,90%

Professora Rosângela (PODE) – 908 votos – 2,73%

Professor Flavinho (PSB) – 808 votos – 2,43%

Elizeu Perdigão (PC do B) – 726 votos – 2,19%

Zezinho Portugal (PL) – 654 votos – 1,97%

Patrícia Perdigão (UNIÃO) – 508 votos – 1,53%

Imagens: Ray Nonato