Paysandu perde novamente, dentro da Curuzu, e está com um pé na zona de rebaixamento

Um jogo marcado por tensão, dois cartões amarelos por erros dos bicolores e nenhum ponto faturado. Foi assim o jogo da noite desta segunda-feira, 23, entre Paysandu e Sport-Pernambuco, partida válida pela 28ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. O Papão irá enfrentar, em poucos dias, o Ituano, que tem 28 pontos e está na 17ª colocação, ao passo que o clube paraense está em 16º, faltando muito pouco para entrar no Z4 do rebaixamento para a Série C.

Os torcedores bicolores lembram com entusiasmo, que o Paysandu já passou por muitos momentos semelhantes e deu a volta por cima. Acreditam que a má fase vai passar e que não será desta vez que o clube alvi-azul cairá de série no Brasileiro.

O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ registra o gol de Igor Cariús para o Sport de Permanbuco. A equipe de Márcio Fernandes entrou em campo tentando dominar o jogo, haja vista que estava em casa, no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu, mas o ritmo de jogadas não deu certo, houve confusão durante o primeiro tempo e os jogadores Matheus Trindade, do Bicola, e Julian Fernández, do Sport, levaram logo dois cartões amarelos do árbitro André Luiz Bento, porque reclamaram e, agora, pela nova regra, só o capitão pode se dirigir à corpo de arbitragem, conforme informou o cronista esportivo Nonato Batista, da equipe do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Ao longo do primeiro e segundo tempos de jogo, o Paysandu pressionou bastante, tendo impor jogo e autoridade no gramado, mas a retranca do Sport foi eficiente. Aos 19 minutos do segundo tempo, os pernambucanos aproveitaram um vacilo dos bicolores e o jogador Igor Caiús, lateral direito, balançou a rede bicolor. Resultado final: Papão 0-1 Sport Pernambuco.

O próximo compromisso do Papão é sexta-feira, 27, contra o Ituano, que está no desespero. O jogo, novamente, será na Curuzu, a partir das 21h30. O Paysandu não pode nem pensar em perder ou empatar. É vencer ou vencer e a Super Rádio Marajoara estará lá para acompanhar de perto este duelo de desesperados.

COISA FEIA Torcedores do Bicola, revoltados com a situação em que se encontrava o jogo, jogaram no gramado copos descartáveis, chinelos e outros objetos que foram recolhidos pelo árbitro. Isso pode ser declarado na súmula e lá vem punição para o Paysandu.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu