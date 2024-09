Planetário abre as portas para a 18ª Primavera dos Museus

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), vai integrar a 18ª Primavera dos Museus, entre os dias 25 e 28 de setembro. O objetivo é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros. De quarta-feira, 25, até sexta-feira, 27, o evento será realizado nos turnos da manhã (9h às 11h) e tarde (15h às 17h), e no sábado, 28, das 9h às 11h30. Nesta edição, o foco será a democratização dos museus, com um olhar especial para a acessibilidade física, social e cultural.

O Centro de Ciências e Planetário do Pará irá proporcionar rodas de conversa, sessões inclusivas na cúpula Kwarahy, contação de histórias, visitas guiadas, Show da Química Inclusiva e atividades interativas. Tudo isso gratuito e sem inscrição prévia.

No dia quarta-feira (25), às 15h, ocorrerá visitação livre e gratuita ao centro de ciências e exibição da sessão infantil “ Uma aventura no Planetário”; às 15h30, haverá contação de história para o público infantil e, às 17h, a sessão adulta “ O Céu de Belém em Libras”.

Já na quinta (26), a programação será composta por visitação pedagógica, às 9h e às 15h; Show da Quimica Inclusiva, às 9h45 e às 15h45; e atividades interativas (de Física, Matemática e Biologia), às 10h30 e 16h30.

Na sexta-feira (27), às 15h, terá sessão acessível para deficientes visuais, com a cúpula tátil “Constelações ao Toque das Mãos”, que oportuniza o reconhecimento de cinco constelações do céu de Belém e explora conceitos astronômicos e mitológicos. Esta é a segunda sessão inclusiva elaborada exclusivamente pela equipe de técnicos e professores do CCPPA. No último dia do evento, sábado, 28, vai ocorrer visitação livre e gratuita, com sessão infantil e adulta, Show da Química Inclusiva e contação de história.

Serviço:

CCPPA participa da 18ª Primavera dos Museus

Entrada gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia

De 25 a 28/09 – 25, 26 e 27/09, nos turnos da manhã (9h às 11h) e tarde (15h às 17h); sábado, 28, das 9h às 11h30;

Local: CCPPA – Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 3, ao lado do Mangueirinho.

Foto: Nailana Thiely/ Ag. Pará