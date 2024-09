Pesquisa Futura mostra Marçal liderando com 26,9% dos votos

De acordo com a pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira (26), o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) lidera a corrida frente aos seus adversários Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital paulista.

A pesquisa diz que o empresário tem 26,9% das intenções de voto, seguido pelo psolista com 24,1%, e o candidato à reeleição fica em terceiro lugar com 23,6% das intenções de voto. Os demais candidatos são: Tabata Amaral (PSB) com 9,8%; José Luiz Datena (PSDB) com 2,8%; Marina Helena (Novo), com 2,2%. Brancos e nulos somam 4,3%; e indecisos são 4,7%. Os demais candidatos não passam de 1%.

Comparada com a pesquisa divulgada em 19 de setembro, é possível perceber que Marçal teve uma diferença de 7,2 pontos para mais, enquanto que Boulos reduziu as intenções de voto em 1,4 pontos e Nunes perdeu 4,4 pontos.

Para chegar a estes números, a Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, ou mil paulistanos entre os 24 e 25 de setembro. O levantamento foi feito pelo método de abordagem CATI, que é uma entrevista telefônica assistida por computador.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE como SP-09179/2024.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Estadão