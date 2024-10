PF atua com grande contingente para acompanhar o pleito eleitoral de hoje no Pará

A Superintendência Regional da Polícia Federal fez um balanço das ocorrências eleitorais registradas neste domingo, 06, em todo o Estado do Pará. O órgão está atuando em operação especial para as eleições municipais que ocorrem em todo o Brasil no dia de hoje, para evitar crimes contra a legislação eleitoral e contra a democracia.

Belém:

Domingo, 6/10, às 9h: Polícia Militar apresentou homem que estaria distribuindo material de campanha. Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado na Superintendência da PF no Pará.

Itaituba:

Sábado, 5/10, às 10h30: Durante blitz feita com forças de segurança e Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal prendeu uma pessoa que transportava 50 litros de gasolina, com material de campanha, 13 folhas com fotos de títulos de eleitores do município e R$ 6.050,00 em espécie. O flagrante foi por compra de votos.

Domingo, 6/10, à 1h30: Polícia Militar apresentou suspeito de estar vendendo bebida alcoólica em estabelecimento comercial, o que gerou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sem prisão.

Santarém:

Domingo, 6/10, às 8h: Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por distribuição de material de campanha.

Redenção:

Domingo, 6/10, às 9h40: Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por distribuição de material de campanha (boca de urna).

Santa Maria das Barreiras/PA:

Domingo, 6/10, à 0h00: Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por espalhar material de campanha, no distrito de Casa de Tábua.

SEGUNDO BOLETIM

Segundo boletim de ocorrências eleitorais PF/PA:

Belém:

Entre 11h30 e 12h30, foram lavrados seis TCOs na Superintendência da PF no Pará, todos por boca de urna, com distribuição de propaganda de partidos políticos. Um desses conduzidos também teve TCO por desacato. Todos foram liberados em seguida.

Às 15h30, houve mais um flagrante de boca de urna com distribuição de material de campanha.

Xingurara/PA:

Domingo, 6/10, às 10h: TCO por boca de urna com distribuição de propaganda política.

Santarém/PA:

Domingo, 6/10, às 12h: TCO por desacato.

Belterra/PA:

Domingo, 6/10, às 10h40: Dois TCOs por boca de urna. Foram flagrados por equipe da Polícia Federal e conduzidos à Unidade Integrada de Polícia Civil do município.

Imagem: Ascom/SRPF-PA