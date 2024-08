PF deflagra megaoperação contra quadrilha por fraudes bancárias que movimentaram R$ 7,5 bilhões

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação de grande escala contra uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 7,5 bilhões por meio de crimes bancários. A operação recebeu o nome de ‘Operação Concierge’ e contou com a participação de cerca de 200 policiais federais.

A PF cumpriu 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, a quadrilha operava através de dois bancos digitais que não possuíam autorização do Banco Central para funcionar, explorando lacunas do sistema financeiro para cometer crimes.

Como Operava a Organização Criminosa?

O modus operandi da organização envolvia a abertura de contas em bancos digitais clandestinos. Por não possuírem autorização oficial, essas contas ficavam “invisíveis” ao sistema financeiro tradicional, escapando de qualquer tipo de monitoramento legal. Dessa forma, os remetentes e destinatários das transações financeiras não podiam ser identificados pelas autoridades.

Esse esquema permitia que facções criminosas e empresas com dívidas trabalhistas e tributárias utilizassem as contas para lavar dinheiro e cometer outros crimes financeiros sem deixar rastros. A complexidade da operação envolvia diversos níveis de atividade criminosa, desde a logística até a operacionalidade financeira.

Quais São os Envolvidos na Operação Concierge?

A investigação identificou que, além dos executores diretos, a organização criminosa contava com a colaboração de advogados, contadores e uma rede de cerca de 194 empresas usadas como fachada. Essas empresas permitiam a dissimulação das atividades ilegais, tornando difícil a identificação dos verdadeiros realizadores das operações financeiras.

Entre os mandados de busca e apreensão, vários foram direcionados a instituições administradoras de cartões de crédito e as sedes dos bancos digitais envolvidos no esquema. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 850 milhões que estavam em contas ligadas à organização.

Quais são as Consequências Legais para os Envolvidos?

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão ser indiciados por uma série de crimes, incluindo:

Gestão fraudulenta de instituição financeira

de instituição financeira Operação de instituição financeira não autorizada

Evasão de divisas

Ocultação de capitais (lavagem de dinheiro)

(lavagem de dinheiro) Crimes contra a ordem tributária

Participação em organização criminosa

A operação marca um importante passo no combate às fraudes financeiras no Brasil, uma vez que atingiu não só os operadores diretos, mas também toda a estrutura de suporte que mantinha o esquema ativo. A ação coordenada entre diversas unidades da Polícia Federal demonstra a complexidade e a abrangência das atividades investigativas necessárias para desmantelar uma organização dessa magnitude.

O que Vem a Seguir para a Polícia Federal?

A continuação das investigações será crucial para identificar outros membros da organização criminosa e possíveis cúmplices ainda não revelados. A expectativa é que novas fases da operação possam ser deflagradas, ampliando o combate a crimes financeiros no Brasil.

Além disso, a PF deverá focar na colaboração internacional, uma vez que operações desse porte frequentemente envolvem movimentações financeiras em diferentes países. A cooperação com instituições financeiras e autoridades estrangeiras será essencial para garantir a total desarticulação da quadrilha e a recuperação de ativos desviados.

