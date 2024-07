PF desativa garimpo de manganês na Terra Indígena Kayapó, em Cumaru do Norte

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada ontem, sexta-feira, 05, fechou um garimpo ilegal na Terra Indígena (TI) Kayapó, localizada em Cumaru do Norte, cidade do sudeste do Pará. Foram apreendidos e inutilizados duas escavadeiras hidráulicas, um motor, um britador, um caminhão e uma retroescavadeira.

Dois trabalhadores foram encontrados e ouvidos no local. Os demais fugiram para o mato. Os agentes colheram informações sobre os responsáveis, que serão investigados e responsabilizados pelos crimes.

As ações fazem parte dos preparativos para a desintrusão da T.I. Kaiapó, determinada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF, na ADPF nº 709/2020.

Imagens: Ascom/SRPF em Redenção