PF realiza duas prisões em flagrante durante ação integrada em Paragominas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 26, operação visando o combate a facções criminosas e tráfico de drogas na cidade de Paragominas, no sudeste do Estado. A ação resultou na prisão em flagrante de um casal que estava na posse de material entorpecente.

Segundo os agentes da FICCO/PA, o casal, que reside em Paragominas, vinha sendo monitorado pela força integrada e ocupa posição relevante em um grupo criminoso com atuação nacional.

A ação ocorreu durante cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Pará, fórum local de Paragominas. Foram encontrados a quantidade aproximada de dois quilos de entorpecentes entre cocaína e crack, munições de calibre 12 e .40, a quantia aproximada de 15 mil reais, um veículo importado e celulares.

A investigação aponta que o casal detém uma loja em Paragominas, a qual é utilizada para a lavagem de dinheiro do tráfico. As investigações prosseguem com análise do material apreendido a fim de identificar os demais participantes do grupo.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal – PF, Polícia Civil do Estado do Pará – PCPA e Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP. Tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Pará.

Imagens: Ascom/SRPF/PA