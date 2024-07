Salário-Maternidade: saiba como solicitar usando o Meu INSS

O salário-maternidade é um dos benefícios mais valiosos oferecidos pelo INSS, proporcionando suporte financeiro crucial para as mulheres durante a maternidade. Destinado às mães que precisam se afastar do trabalho devido ao nascimento de um filho, adoção ou aborto não criminoso, desempenha um papel vital no apoio às novas famílias.

Entre os principais benefícios do salário-maternidade está o alívio financeiro que ele proporciona. Para uma beneficiária do salário-maternidade, o benefício foi essencial: “Foi um alívio inestimável, ajudando com as despesas e imprevistos pós-nascimento dos meus filhos. Recebi o benefício por 120 dias em cada ocasião”. Este depoimento realça a importância de garantir o bem-estar financeiro das mães recém-formadas.

Critérios para Solicitação do Salário-Maternidade

Para ter direito ao salário-maternidade, é necessário estar inscrita no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este benefício abrange diversas categorias de trabalhadoras, como empregadas, contribuintes individuais e seguradas especiais. Rejane Ferreira, advogada previdenciária, explica: “Não há carência para trabalhadoras empregadas. Já contribuintes individuais e facultativas, bem como seguradas especiais, precisavam de 10 meses de contribuição, até que uma decisão do STF aboliu essa exigência”.

Essa modificação legislativa amplia significativamente o acesso ao benefício. Agora, basta ter a qualidade de segurada no momento do parto para obter o salário-maternidade, sem a necessidade de um período mínimo de contribuição.

Quais são os requisitos para solicitação?

Para solicitar o salário-maternidade, é preciso atender a alguns critérios específicos:

Filiação ao INSS: Trabalhadoras empregadas, contribuintes individuais, facultativas e seguradas especiais (como rurais) são elegíveis.

Trabalhadoras empregadas, contribuintes individuais, facultativas e seguradas especiais (como rurais) são elegíveis. Período de Carência: Empregadas: Sem carência. Demais categorias: Carência extinta por decisão do STF, bastando ter qualidade de segurada no momento do parto.

Jovens menores de 16 anos: Protegidas pela Portaria 1.132 do INSS, mesmo em atividades informais.

Benefícios do Salário-Maternidade

O salário-maternidade oferece uma série de vantagens, que englobam:

Segurança financeira: Assegura suporte financeiro durante os primeiros meses após o parto.

Assegura suporte financeiro durante os primeiros meses após o parto. Cuidado integral: Permite que as mães se dediquem integralmente ao cuidado do bebê.

Permite que as mães se dediquem integralmente ao cuidado do bebê. Redução do estresse: Diminui a ansiedade e promove o bem-estar da mãe e do bebê.

Diminui a ansiedade e promove o bem-estar da mãe e do bebê. Estímulo ao aleitamento materno: Incentiva a amamentação.

Incentiva a amamentação. Fortalecimento dos vínculos familiares: Reforça os laços familiares.

Reforça os laços familiares. Promoção da igualdade de gênero: Ajuda as mulheres a conciliarem a maternidade com suas carreiras profissionais.

Ampliação de direitos para jovens mães

A Portaria 1.132 do INSS estende o direito ao salário-maternidade para jovens menores de 16 anos que iniciam sua jornada profissional precocemente. Esta medida busca oferecer proteção e suporte às jovens mães, reconhecendo as contribuições e desafios enfrentados por essas trabalhadoras.

Saiba tudo sobre o Meu INSS

O Meu INSS é uma ferramenta criada para facilitar a vida do cidadão. Pode ser acessada pela internet do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular (Android e iOS). Para conhecer, digite o endereço gov.br/meuinss ou instale o aplicativo Meu INSS no seu celular, e tenha acesso a mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS, sem sair de casa. É a Agência da Previdência Social na palma da sua mão!

Para utilizar esses serviços, é necessário se cadastrar e obter senha, no próprio site ou aplicativo.

Cadastre-se

Para usar o Meu INSS, você deve ter uma conta ativa no gov.br. Com um único usuário e senha, você pode utilizar todos os serviços públicos digitais que também estejam no gov.br. Para fazer o cadastro, é preciso CPF, nome completo, data de nascimento e responder algumas perguntas do seu cadastro junto ao INSS.

O salário-maternidade é essencial para a rede de proteção social brasileira, refletindo o compromisso com o suporte às famílias. Este benefício promove a igualdade de gênero, fortalece os laços familiares e contribui para o desenvolvimento saudável das crianças, garantindo que as mães possam se concentrar no cuidado de seus filhos sem preocupações financeiras.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação