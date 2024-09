Galvão Bueno deixará a TV Globo definitivamente

Após 43 anos de dedicação e emoção, Galvão Bueno está se preparando para deixar a TV Globo. O contrato do icônico narrador esportivo, agora com 74 anos, será encerrado em dezembro deste ano, marcando o fim de uma era para a emissora e para os fãs de esportes no Brasil.

Conhecido por suas narrações vibrantes e momentos inesquecíveis, Galvão Bueno não pretende se aposentar. Em vez disso, ele planeja focar em novos projetos, como seu canal no YouTube, e explorar possíveis parcerias no mercado publicitário.

Por que Galvão Bueno está saindo da TV Globo?

A decisão de não renovar o contrato de Galvão com a TV Globo foi tomada de comum acordo entre o narrador e a emissora. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, ambas as partes acharam que era o momento certo para encerrar essa longa parceria.

O que vem a seguir para Galvão Bueno?

Deixar a Globo não significa que Galvão planeja ficar parado. Muito pelo contrário. Ele já tem planos de se dedicar ao seu canal no YouTube, onde pretende investir em direitos de transmissões de eventos esportivos e continuar a narrar jogos. Este projeto digital é desenvolvido pela Play9, uma empresa gerida pelo youtuber Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, ex-executivo esportivo da Globo.

Novas Parcerias e Projetos

A liberdade de Galvão no mercado publicitário permitirá que ele explore novas parcerias e abra novas frentes de trabalho. Além disso, ele tem compromissos com a Globo até o final do contrato, incluindo a participação em um reality show que busca um novo narrador para a área de esportes e a apresentação de quadros no Esporte Espetacular.

Relembrando os Grandes Momentos na Globo

Durante seus 43 anos na TV Globo, Galvão Bueno narrou momentos históricos das Copas do Mundo de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele foi a voz marcante do tetra e pentacampeonato da seleção brasileira, criando memórias que ficarão para sempre no coração dos torcedores.

O que os fãs podem esperar dessa nova fase?

Os fãs de Galvão podem esperar muita dedicação e empenho em seus novos projetos. A transição para o digital promete trazer um novo fôlego para o trabalho do narrador, que sempre foi apaixonado pelo que faz. Galvão está determinado a continuar trazendo emoção e entretenimento para os amantes do esporte, só que agora de forma independente e inovadora.

Nova fase com foco no canal do YouTube

Exploração de parcerias no mercado publicitário

Participação em projetos até dezembro de 2025

Continuação das narrações esportivas

Com uma carreira brilhante e um legado inesquecível, Galvão Bueno se prepara para um novo capítulo. Sua saída da Globo marca o início de uma nova jornada onde ele poderá explorar todo seu potencial e criatividade no mundo digital. Para os fãs, resta acompanhar e celebrar essa nova fase de um dos maiores narradores da história do esporte brasileiro.

Fonte: Terra Brasil Noticias/Foto: Reprodução