Polícia Civil participa de Evento Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), participou do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), um dos mais relevantes eventos na área. O encontro, que ocorreu entre os dias 15 e 17, em Cuiabá, no Mato Grosso, busca articular instituições e disseminar práticas eficazes de prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil.

Dentre os palestrantes, a PCPA foi representada pelo delegado Alexandre do Nascimento, vinculado à DECOR. O delegado foi convidado para compartilhar a experiência da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD/DECOR) no enfrentamento a esses crimes, com foco em investigações que envolveram delitos ambientais no Pará, servindo como crime consequente à lavagem de dinheiro.

Sobre o programa – O Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), criado em cumprimento à meta nº 25/2004 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), busca fortalecer a cooperação entre diversos órgãos e agentes que atuam nesse campo. Atualmente, o programa é coordenado pela Coordenação-Geral de Articulação Institucional (CGAI) do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), que integra a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“A participação da PCPA reforça o papel crucial das investigações locais no cenário nacional, especialmente no que tange à proteção ambiental e à repressão de crimes financeiros”, conclui o delegado Alexandre do Nascimento.

