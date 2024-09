Policiais civis prendem investigado por dois homicídios em Marituba

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios (DH), deflagrou nesta terça-feira (3) a segunda fase da Operação Insídia, que cumpriu mandado de prisão temporária, expedido pela Vara Criminal de Marituba (Região Metropolitana de Belém). A prisão ocorreu em Castanhal (também na RMB), no âmbito do inquérito policial que investiga a morte de um sargento da Polícia Militar e de seu sobrinho, em 2022, quando membros de uma organização criminosa prepararam uma emboscada, simulando uma entrega de açaí no conjunto residencial “Viver Melhor”, em Marituba.

“Esta prisão é decorrente de um exaustivo trabalho de investigação, tendo em vista que o alvo estava foragido há mais de dois anos, sempre mudando de endereço e de cidade onde reside, sendo localizado na data de hoje, no município de Castanhal”, informou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

O diretor da Divisão de Homicídios, delegado Fernando Rocha, disse que as investigações continuam em busca dos demais envolvidos nos homicídios. “Com o trabalho contínuo de agentes da Divisão de Homicídios, e com a colaboração de diversas unidades policiais, conseguimos capturá-lo e continuamos nossas diligências com o objetivo de localizar demais envolvidos e solucionar os crimes”, disse o delegado.

O homem investigado está à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação