Empresário é executado a tiros no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará

Um empresário, identificado como Gilberto Nogueira Barroso, foi assassinado a bala por volta das 18h de ontem, quinta-feira, 22, na Rua Recife, bairro do Jardim Pantanal, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Estado.

A cena de sangue é toda documentada por câmeras de segurança da área. Gilberto era dono de uma oficina na Rua Recife. Ele chegou no local em um carro branco, estacionou e voltou para a frente. Ali, se abaixou e passaou a arrancar uns capins. Nessa hora, uma motocicleta parou, o homem que estava na garupa descarregou a arma sem dó nem piedade contra a vítima que ainda tentou correr, mas não logrou êxito e morreu praticamente na hora.

Os assassinos fugiram na hora. A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local do crime, onde fez os primeiros levantamentos. Depois, a perícia técnica realizou o levantamento de local e efetuou a remoção do corpo de Gilberto para exames de necropsia.

Até a manhã desta sexta-feira, 23, não havia maiores informações sobre os criminosos. O crime está envolto em mistério. A cena de sangue logo ganhou as redes sociais em Novo Repartimento.

Imagem: Reprodução de vídeo