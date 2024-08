Time do Aquário fica com título do Torneio Início do Super Master no Cassazum

Os jogadores do time do Aquário conquistaram o título do Torneio Início do Campeonato Super Máster, promovido, pelo Departamento de Esportes do Cassazum. Para chegar à conquista da competição, o Aquário, comandado pelo treinador Miguel Cravo (Telê Santana da Pelada), derrotou o Gelobol, pelo placar de 3 a 0, tentos do Coronel Ruy (2) e Miguel. Os atletas que levaram o Aquário ao título da competição foram Rodrigues, Artime, Valmir Santos, Júnior, De Paula, Valdir, Monteiro, Amorrô, Coronel Ruy, Messias, Travasso, Chagas, Francisco, Figueiredo, Miguel Cravo, Freitas, Magoo, Tadeu Borges, Nonato, Hélcio e Márcio Travassos.

Os destaques que mereceram elogios da Comissão Técnica foram o Coronel Ruy, De Paula, Miguel Cravo, Messias, Tadeu Borges, Amorrô e Artime. O treinador Miguel Cravo já relaciona os jogadores para estreia no Campeonato Super Máster, na quinta-feira, 28, contra o Gelobol, novamente, às 18h20, impreterivelmente, conforme o regulamento do campeonato.

Logo depois do encerramento dos jogos do Torneio Início houve a entrega das premiações ao comando da presidente o Cassazum, Heloísa Helena, com assessoramento do novo Coordenador de Esportes, Ronaldo Cardoso, que enalteceu o desempenho dos atletas das equipes disputantes durante o transcorrer das partidas que tiveram as preocupações somente de jogar o bom futebol. As premiações aconteceram em plena arena da agremiação, presididas por Heloísa Helena com apoio de Ronaldo Cardoso e Messias Oliveira. O time campeão recebeu um lindo troféu e medalhas, exemplo do vice-campeão.

Os dirigentes das equipes disputantes ficaram satisfeitos com a organização do torneio, pois, eles já evidênciam que o campeonato será um sucesso.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar