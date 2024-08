Prefeitura de Santarém alerta beneficiários do Bolsa Família sobre golpe utilizando acesso indevido às contas bancárias

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), está alertando os beneficiários sobre o golpe usando acesso indevido das contas bancárias do Bolsa Família. Na segunda-feira, 26, duas pessoas procuraram o Centro de Atendimento Social (CAS/CAEC) e relataram que caíram no golpe.

Leiliane Campos, assistente social do Cadastro Único do CAS/CAEC, alerta que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome não envia este tipo de mensagem e que a população deve ter atenção redobrada.

“O Governo Federal não envia SMS, com links para direcionamento a outros sites para a população. Os canais exclusivos de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Programa Bolsa Família. As famílias que foram lesadas devem dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para apresentar a contestação da transferência bancária. A contestação também poderá ser feita via aplicativo do Caixa TEM. Elas, também, devem registrar um Boletim de Ocorrência seja presencial ou virtual. Qualquer dúvida, a população pode procurar o CAS/CAEC ou um dos 8 Centros de Referência de Assistência Social da cidade”, informou a assistente social.

Quanto aos 2 casos registrados, as pessoas foram orientadas a procurarem uma agência da Caixa e, também, registrar o Boletim de Ocorrência.

“É importantíssimo que a nossa população tenha cuidado redobrado e busque apoio dos nossos serviços para esclarecimentos. Não deixe o tempo passar se algo acontecer procure imediatamente a Caixa Econômica. É um alerta importante, infelizmente, ultimamente, tem acontecido com frequência muitas tentativas de golpes,” observou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

O Governo Federal/MDS está informando ainda que o assunto está sendo monitorado junto ao Agente Operador do Programa, a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do aplicativo CAIXA TEM.

A Caixa Econômica Federal está mapeando o número de ocorrências, orientando sua rede bancária para o adequado atendimento às famílias e reforçando o protocolo de segurança do aplicativo.

O MDS reforçará em seus canais de comunicação as orientações para situações de ocorrência no pagamento.

Imagem: Divulgação/Agência Santarém