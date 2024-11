Primeira aparição de Gisele Bündchen após revelação da gravidez surpreende fãs; veja

Gisele Bündchen fez sua primeira postagem após anunciar a gravidez de seu primeiro filho com Joaquim Valente. Na foto compartilhada nesta quinta-feira, 31, a modelo celebrou o Halloween, exibindo parte da decoração inspirada na tradição americana. Gisele reside nos Estados Unidos com os filhos, Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Na quarta-feira, 30, Gisele exibiu sua barriga de grávida em um minivestido preto, revelando o crescimento de sua gestação. Após manter a notícia em segredo por alguns meses, ela agora compartilha abertamente esse momento. A gravidez foi anunciada na última segunda-feira, 28.

A confirmação da gravidez trouxe uma nova luz à vida da modelo, intensificando a curiosidade sobre seu futuro familiar. Instalados nos Estados Unidos, Gisele e seus filhos cultivam um estilo de vida que mistura as tradições brasileiras e norte-americanas, algo visível em eventos como o Halloween, onde a modelo exibiu parte de sua decoração temática. A pergunta que muitos têm feito é: como isso afetará a dinâmica familiar e profissional da modelo?

Como a Gravidez Afetará a Carreira de Gisele Bündchen?

A carreira de Gisele Bündchen é marcada por desfiles icônicos e campanhas publicitárias de sucesso. Com a chegada do novo bebê, a modelo decidiu diminuir o ritmo de suas atividades profissionais. Segundo fontes, ela planeja dedicar-se totalmente à gestação, optando por adiar alguns compromissos já programados para concentrar-se nesse momento especial. Apesar disso, Gisele garantiu ter cumprido algumas obrigações até o início de outubro.

A decisão de priorizar a gravidez reflete uma abordagem focada no bem-estar pessoal e no preparo para a chegada do novo membro da família. Além disso, há uma expectativa por parte dos fãs sobre possíveis novos empreendimentos e projetos que Gisele poderá anunciar após o nascimento do bebê.

Qual foi a Escolha de Gisele Bündchen?

Gisele Bündchen é uma defensora conhecida do parto domiciliar. Para ela, esse método proporciona uma experiência mais íntima e natural, algo que ela afirmou ter desejado repetir neste terceiro parto. A modelo planeja trazer o novo bebê ao mundo em sua mansão em Miami, seguindo a tradição que já estabeleceu com seus outros filhos.

A escolha de um parto doméstico sem anestesia é parte do estilo de vida que Gisele adota, priorizando práticas que considera mais saudáveis e naturais. Essa decisão, contudo, levantou discussões sobre os prós e contras de partos de tal natureza, ampliando o debate entre seus seguidores e na mídia em geral.

Como foi a Reação de Tom Brady?

A notícia da gravidez de Gisele também gerou interesse em relação à reação de Tom Brady. Como pai de Benjamin e Vivian, Brady mantém uma relação cordial com a modelo, focando no bem-estar dos filhos. Não há informações oficiais sobre seu posicionamento em relação ao novo filho que Gisele está esperando, mas especulações na mídia apontam para uma observação respeitosa da nova fase da vida da ex-esposa.

Nesse contexto, é importante considerar como Gisele e Tom, apesar da separação, continuam a cooperar para o bem-estar de seus filhos, algo que muitos consideram um exemplo de coparentalidade bem-sucedida.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Creative Commons