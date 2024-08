Primeira etapa do Concurso Unificado finaliza sem ocorrências no Pará

Neste domingo (18) ocorre em todo o país as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) e, no Pará, aproximadamente 2 mil agentes de segurança pública, entre efetivos local e reforço, estão mobilizados para as ações na logística e aplicação do certame em 17 municípios. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordena as ações de segurança com a primeira etapa finalizada sem ocorrências nesta manhã.

As atividades dos órgãos de segurança iniciaram às 6h30 com a ativação dos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais e a realização das escoltas dos malotes para os 284 locais de prova. A entrega ficou a cargo dos Correios que com apoio da Polícia Militar finalizou às 7h58 todas as remessas.

A previsão é que às 21h, horário de Brasília, a escolta reversa seja encerrada no Pará. Para monitorar os 17 municípios, a Segurança Pública Estadual ativou os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais (CICCR). Doze municípios contam com os Centros, entre eles: Abaetetuba, Capanema, Paragominas, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém, Redenção, Tucumã, Itaituba e Parauapebas.

Certame – Segundo os dados divulgados pela comissão organizadora, mais de 2 milhões de candidatos participam do certame no Brasil. O Pará ocupa a sexta colocação com o maior número de inscritos dentre todos os estados da federação, com 118.876 candidatos que realizarão as provas.



A realizadora do certame informou que houve uma eliminação no Estado, em Altamira, região do sudoeste paraense. Um candidato saiu antes do horário previsto, de forma voluntária por questões de saúde.

CPNU – Integram as ações representantes de diversas instituições, como, Segup por meio do Grupamento Aéreo (Graesp), Centros Integrado de Operações (CIOp) e Comando e Controle (CICC) Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria de Defesa Civil , Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretária de Administração Penitenciária (SEAP), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Guardas Municipais, órgão de trânsito municipais, além da Equatorial Energia (concessionária de energia elétrica), Empresa Brasileira de Correios, a banca responsável pela a realização do certame e ainda as Secretarias municipais de saúde e Samu.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação