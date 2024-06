Polícia Civil cumpre 11 mandados de busca e apreensão no combate às drogas, em Marabá

Em Marabá, a Polícia Civil deflagrou, na segunda-feira (24), a segunda fase da operação ‘Narke’, (do grego, tem como significado entorpecido/narcótico). A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa. Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. As buscas foram feitas em uma localidade do município conhecida por “Vila do Rato”, que funcionava como ponto de venda das drogas.

No local, segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, “os agentes encontraram e apreenderam substâncias similares à cocaína e crack. Além de uma arma de fogo calibre 38 e diversos celulares”.

Os materiais apreendidos estavam em posse de três homens, que foram autuados em flagrante e encaminhados até a delegacia.

A operação é uma iniciativa da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp/MJSP. Seu principal objetivo é integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da federação.

Aqui no Estado, ela foi executada através de várias equipes da PCPA, sendo elas a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), e integrantes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Davi Cordeiro, delegado responsável pela operação e titular da Denarc, afirmou que “ela transmite o comprometimento que a Instituição tem em combater o tráfico de drogas e manter a paz na sociedade paraense. Além de cumprir também as demandas repassadas no âmbito nacional”.

Texto de Paula Almeida, sob supervisão de Lilian Guedes / Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação