Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo realiza mais de 150 mil atendimentos em 6 meses de funcionamento

Referência em Pediatria e em atendimento de urgência e emergência para a Região Metropolitana de Belém, o Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), unidade de saúde do governo do Pará, registrou no dia 19, deste mês de novembro, 150.057 mil atendimentos, em 6 meses de funcionamento do hospital. Na lista de serviços prestados à população, estão os atendimentos de urgência e emergência nas duas unidades de Pronto Atendimento (Adulto e Pediátrico) do hospital, além de internações, cirurgias, exames laboratoriais e de imagem. Os números evidenciam o impacto positivo do Pronto-Socorro estadual para a população de Belém, sobretudo de bairros e distritos em torno da Avenida Augusto Montenegro, onde o hospital está situado.

O Pronto-Socorro estadual é referência também em cirurgias pediátricas, gerais, torácicas e vasculares. O paciente Raimundo Tavares Pimentel, 76 anos, do município de Juruti, na região do Baixo Amazonas, é um dos usuários encaminhados para o serviço de cirurgia vascular do Pronto-Socorro, onde recebe assistência da equipe de cirurgia vascular e de especialistas nas comorbidades associadas, em razão de complicações causadas por diabetes.

Raimundo Pimentel elogiou o atendimento multiprofissional e a alimentação, sem esquecer de mencionar o carinho e a atenção de todos. “Eu gosto muito da merenda que trazem, e as comidas são bem gostosas. Também estou gostando muito do atendimento, porque sempre que chega um profissional aqui, ele conversa um pouco com a gente. Tem umas pessoas que passam por aqui, que nem são da equipe que trata deste meu problema de saúde, mas sempre perguntam se estou melhor, se estou sendo bem atendido. Tem uma moça que passa anotando, outra que vem quase todo dia só para saber se estou melhor. Isso faz a gente se sentir muito bem. Mesmo nesse momento difícil, sentindo dores, quero deixar uma mensagem para todos esses profissionais. Quero pedir que continuem assim, pois isso é tão importante pra nós, que talvez eles não imaginam o quanto”, disse Raimundo, emocionado.

Ivete Vaz, titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), ressaltou que “desde a entrega, o pronto-socorro Dr Roberto Macedo vem atuando como linha de defesa crucial no atendimento de urgência e emergência. O número expressivo de atendimentos nestes seis primeiros meses, representa a eficácia dos serviços prestados para a população, que recebe atendimento médico digno e de qualidade, com uma equipe de profissionais altamente capacitada e que trabalha incansavelmente para restabelecer a saúde dos pacientes”, disse a secretária da Sespa.

De acordo com o diretor Técnico do PSRM, especialista em medicina Interna, Fábio Sampaio, o número expressivo de atendimentos, em um curto período, reflete não só a importância da unidade de saúde para o população paraense, mas confirma a necessidade que a população paraense tinha de um hospital como o PSRM.

“Celebramos com muita alegria os primeiros seis meses do Hospital Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo. Nesse curto período, mais de 150 mil atendimentos foram prestados às pessoas que passaram por nossas portas em busca de assistência à saúde, e isso reflete o impacto que este hospital tem para nossa comunidade do entorno, e para o nosso Pará. Além do intenso atendimento diário prestado aos pacientes em estado de urgência ou de emergência dos bairros e distritos próximos, e dos municípios da região metropolitana, e da assistência que prestamos também aos que são regulados de outros municípios do estado, tivemos a felicidade de nos tornar uma referência em cirurgias pediátricas videolaparoscópicas, oferecendo às nossas crianças um tratamento mais moderno, menos invasivo e que garante uma recuperação mais rápida. Cada vida que tocamos aqui é uma prova do compromisso e da dedicação de todos os profissionais que dão o melhor de si a cada plantão”, destaca o gestor.

Com 128 mil metros quadrados de área construída, o Pronto-Socorro conta com 115 leitos, distribuídos entre Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, Unidades de Internação e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s), além de 6 salas para a realização de cirurgias de média e alta complexidade, incluindo as minimamente invasivas, como as videolaparoscópicas, que garantem menor tempo de internação, menor exposição às infecções e recuperação em menor tempo.

Inovações na assistência – A UTI Pediátrica do PSRM, assim como a UTI Adulto, seguem os conceitos de UTI Humanizada, com a equipe multiprofissional envolvida para assistir o problema de saúde, mas, também preocupada com o bem-estar emocional da pessoa. O Hospital permite, por exemplo, a presença familiar acompanhando a assistência à saúde, da admissão à alta do paciente. Além disso, no PSRM, por meio de iniciativa da equipe de Fisioterapia, os pacientes das UTIs que têm liberação médica, realizam os seus exercícios fisioterapêuticos ao ar livre, enquanto apreciam o pôr do sol e contemplam a área verde do terreno onde a instituição de saúde está construída.

Outra inovação desse primeiro semestre, foi o uso de tablets, para descontrair o ambiente hospitalar e aprimorar o acolhimento às crianças na UTI Pediátrica do hospital, durante a internação. O equipamento é disponibilizado para as crianças, visando um período de internação mais leve.

O atendimento preconizado pela Política Nacional de Humanização (PNH), do Ministério da Saúde, que entre outros fatores, orienta que as unidades de saúde e profissionais não enxerguem apenas a doença, mas também o acolhimento de suas necessidades pontuais, é levado em consideração no PSRM. Um exemplo é a oferta de kits que auxiliam na higiene pessoal dos pacientes pediátricos durante o período de internação hospitalar. Ao ser admitido na Unidade de Internação, o paciente recebe o “Kit Cuidar”, com itens como pente, sabonete, cotonete, creme dental, um frasco de álcool gel, shampoo e uma toalha pequena. A iniciativa, além de integrar as ações de humanização, fortalece e reafirma a empatia entre os profissionais envolvidos no atendimento.

Para atingir o nível de eficiência e agilidade no atendimento no primeiro semestre, a unidade aliou modernas instalações físicas e novos equipamentos a uma nova diretriz de atendimento implantada no hospital, o rastreamento rápido (em inglês fast track)- é fundamental para acelerar o fluxo de pacientes no Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico.

Treinamento e fluxo de atendimento – Para prestar assistência à saúde com agilidade, sem interferência negativa na qualidade da assistência, o Pronto-Socorro, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), realiza constantes treinamentos práticos com as equipes assistenciais. No que diz respeito à classificação de risco (triagem conforme agravo de risco do paciente), houve reorganização do fluxo por meio de treinamento, que garantiu um atendimento mais ágil. Com relação à segurança do paciente e das equipes assistenciais, o NEP promove treinamentos semanais, visando a construção e a consolidação da Cultura de Segurança no hospital.

Além da estrutura física, considerada uma das mais modernas do Brasil; dos equipamentos de alta tecnologia e da competência técnica e especializada da equipe multiprofissional, o Pronto-Socorro Dr.Roberto Macedo vem se destacando também pelo atendimento humanizado prestado na unidade. O acolhimento com que os pacientes e familiares são recebidos no hospital, tem resultado em manifestações de gratidão e reconhecimento, externadas por meio de cartas de agradecimento, citando profissionais, serviços e setores.

De acordo com a analista do Serviço de Atenção ao Usuário (SAU), Vanilsa Alves Gaspar, alguns pacientes e familiares fazem questão de retornar à unidade para entregar cartas e pequenos mimos endereçados à equipe. “Muitos retornam para deixar cartas de agradecimento pelo atendimento recebido, e mimos às equipes. Entre os profissionais mais citados em mensagens de agradecimento, estão a equipe de Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, mas falam muito bem da higienização do hospital, da atenção recebida, e das instalações individuais, onde fica um paciente por enfermaria. O atendimento médico também é muito elogiado. Isso é muito importante para nós, que estamos começando, e em apenas 6 meses de funcionamento, chegamos a 94, 41% de satisfação com o nosso atendimento, no mês de outubro”, informa.

Jamilly Vitória Ferreira da Conceição, de 16 anos, do bairro Tapanã, vizinho à unidade, antes de ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia do Pará, no dia 22, também elogiou os profissionais que, segundo ela, já a consideram como a sua família. “A forma como a técnica de Enfermagem, Giovanna, que me atendeu quando subi para a minha enfermaria, marcou a minha vida, pois ela foi muito cuidadosa e amorosa. Na verdade, todos aqui são assim”, destacou a adolescente, que em sua despedida, recebeu presentes da equipe assistencial.

Conforme o diretor-geral do PSRM, Carlos Vinícius Ribeiro Quadros, “nesse primeiro semestre, o Pronto-Socorro Dr.Roberto Macedo e sua equipe multiprofissional promoveu muitas histórias de superação, cura, bem-estar, acolhimento, e a certeza de que, juntos, podemos transformar a saúde pública no Pará. Agradeço a cada colaborador por fazer parte desta jornada, e ao Governo do Estado por acreditar e investir nesse sonho. Estamos apenas começando, e tenho certeza de que muitas conquistas ainda virão para todos que confiam no nosso trabalho”, garante o diretor.

Texto: Joelza Silva/Ascom PSRM

Fonte: Agência Pará/Foto: Joelza Silva/Ascom PSRM