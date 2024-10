Relatório diz que jogos Roblox é “inferno pedófilo para crianças”

A empresa americana de pesquisa Hindenburg Research divulgou um relatório sobre a plataforma de jogos Roblox. Segundo o documento, os jogos, que possuem 79,5 milhões de usuários ativos, são como um “inferno pedófilo para crianças”.

Roblox oferece vários jogos gratuitos e o público alvo são crianças e adolescentes que se tornam alvos de adultos criminosos. Segundo o documento divulgado, existem cerca de 50 grupos onde pedófilos trocam conteúdos de pornografia infantil e solicitam atos sexuais desses menores.

O mais assustador é que, ainda segundo a pesquisa, esses grupos reúnem mais de 100 mil membros. Esses grupos, inclusive, são acessíveis para menores de 13 anos.

Por ser uma plataforma de jogos aberta, qualquer pessoa pode desenvolver um jogo e disponibilizar para os usuários. Atualmente há mais de 40 milhões de jogos disponíveis na plataforma.

A facilidade dos jogos e o fato de ser gratuito favorece a presença infantil do Roblox. Mas o ponto de atenção é a possibilidade de conversar com qualquer outro usuário através do chat.

Mas as mensagens não são o único problema para os menores, há jogos disponíveis que são inapropriados. O relatório cita dois jogos inspirados em pessoas acusadas de tráfico sexual, como Escape to Jeffrey Epstein’s Island, que cita o bilionário americano que morreu na prisão; e Diddy Party, que faz alusão aos crimes cometidos pelo rapper Sean Diddy, que está preso.

Fonte: Pleno News/Foto: Smartmockups