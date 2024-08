Remo perde para o Confiança, reclama da arbitragem e acusa interesses em manter o clube na Série C.

O Clube do Remo perdeu com um gol de pênalti para o Confiança, na capital de Sergipe, na tarde de sábado, 10, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série C. A derrota azulina ocorreu depois de a equipe paraense ter feito um gol no primeiro tempo, o qual foi anulado pelo trio de arbitragem oriundo do Mato Grosso. A instituição Clube do Remo gritou e, por meio de nota oficial, se disse prejudicada e que haveria interesses em manter o clube na Série C; que isso só acontece por se tratar de um time da região Norte e que, desta vez, não irá se calar.

Diante do resultado, o Remo precisa torcer por combinação de resultados nos jogos, da rodada, envolvendo Figueirense, Náutico e Tombense para que não caia do G8 da competição e assim, permanecer na zona de classificação da Terceirona.

A partida ocorreu no Estádio Batistão, em Aracajú, e teve a teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

A equipe da Super Marajoara testemunhou e narrou toda a situação flagrante de desfavorecimento do Remo na capital sergipana.

NOTA DE REPÚDIO

“O Clube do Remo vem registrar sua revolta com a arbitragem na partida envolvendo o Confiança-SE pela Série C 2024. Nossa equipe foi tremendamente prejudicada, influenciando e direcionando o placar da partida através da anulação de um gol totalmente legal e ainda com a marcação de um pênalti onde na origem da jogada houve falta em um atleta do Clube do Remo e nada foi marcado.

Tudo isso sem esquecer os “erros” de arbitragem ocorridos durante o campeonato, como um pênalti evidentemente não marcado na estreia do Clube na competição, reconhecido por todos.

A história se repete com interesses que buscam manter o Clube do Remo na Série C, como em 2021, onde a arbitragem se recusou a verificar o VAR e anulou um gol totalmente legal, custando o rebaixamento Remo.

As “coincidências” não acabam e se superam a cada rodada, como a escalação seguida de um trio de arbitragem do mesmo estado, qual a razão? Quem se beneficia do insucesso do Clube do Remo? A quem interessa essa atitude absurda e totalmente antidesportiva?

Clube do Remo, como orgulhoso representante de sua torcida e da população do Norte do Brasil não irá se calar. Atitudes preconceituosas, ilegais e absurdas como as que estão acontecendo serão objeto de todas as providências existentes, doa a quem doer.

A dignidade de nosso povo e nossa torcida não será vilipendiada com tamanha má fé e atos vergonhosos. Não silenciaremos e vamos continuar lutando, contra tudo e contra todos.

Departamento Jurídico do Clube do Remo”

Imagem: Reprodução/Samara Miranda