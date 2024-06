Remo perde para o São Bernardo e segue em crise na Série C

São Bernardo derruba o Leão no Baenão e assume a terceira posição!Com um gol solitário de Luiz Filipe, o São Bernardo conquistou uma importante vitória sobre o Remo por 1 a 0 neste domingo (9), no Baenão, em Belém, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O resultado impulsiona o São Bernardo para a terceira posição na tabela, agora com 17 pontos conquistados. A equipe paulista iniciou a rodada na quinta colocação e aproveitou os deslizes de Ferroviária e Volta Redonda para subir na tabela.

Já o Remo, mesmo com a derrota, se mantém na 13ª colocação, com sete pontos somados.O Leão precisa reagir rapidamente para se afastar da zona de rebaixamento.A equipe azulina volta a campo no próximo domingo, dia 16, para enfrentar o Ypiranga, em busca da primeira vitória em casa na competição.

Foto: ASCOM Remo