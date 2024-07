Rodovia Alça Viária recebe ações educativas do Detran

A PA-483 (Alça Viária) é uma das principais rotas de ligação entre Belém e diversas regiões paraenses. O trânsito intenso o ano todo costuma aumentar no mês de julho e por esse motivo, este ano, a equipe de educação do Deparatmento de Trânsito do Estado (Detran) está na rodovia para orientar os condutores sobre os riscos de acidentes.

As ações são diárias e estão ocorrendo desde o início da Operação Verão com foco nos fatores de risco. O agente de educação para o trânsito do Detran, Lucas Lima, explica que o tráfego na Alça Viária se caracteriza pela mistura de veículos de passeios, motocicletas, veículos de transporte de passageiros e de grande porte, o que redobra a atenção com a segurança viária. “Desde o início da operação identificamos veículos com excesso de passageiros e crianças fora do dispositivo de segurança como as infrações mais recorrentes. Nestes casos, fazemos a correção ainda na via para que o veranista possa seguir a viagem em segurança”.

No ano passado cerca de 10 acidentes foram registrados ao longo da rodovia, sendo a maioria causada por ultrapassagem em local proibido. “Aqui a velocidade é intensa, então orientamos sobre os limites de velocidade e principalmente a ultrapassagem perigosa, já que são veículos longos e o condutor precisa ter atenção redobrada ao acelerar para ultrapassar”, alerta.

Até o momento, a Operação Verão na PA-483 ocorre com tranquilidade sem registro de sinistros com vítimas. Educação e fiscalização atuam em conjunto no posto do Detran, localizado próximo à primeira ponte da Alça. As equipes também já percorreram os municípios de Acará e Barcarena e seguem na rodovia até 8 de agosto.

Durante as blitz educativas os condutores também recebem o lixocar e recebem orientações sobre preservação ambiental nas vias públicas, já que arremessar objetos pela janela do carro também é considerada infração de trânsito e pode causar acidentes.

O trabalho educativo do Detran também é realizado em outros municípios com grande presença de veranistas, a exemplo de Santarém, Oriximiná, Salinópolis e Santa Bárbara (Mosqueiro). Mais de 10 mil pessoas, dentre condutores e passageiros, já foram orientadas pelos agentes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom Detran