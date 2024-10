Romaria da Juventude leva 60 mil pessoas às ruas de Belém

Sob o tema “Em oração com a Virgem de Nazaré, a Juventude avança com fé”, cerca de 60 mil jovens, integrantes de todas as paróquias da Arquidiocese de Belém, participaram, ontem, sábado, 19, à tarde, da 22ª Romaria da Juventude, ou Círio dos Jovens. A concentração aconteceu na Igreja Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, no bairro da Pedreira, onde foi celebrada solene ação litúrgica presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis, às 15h.

Após a missa, os jovens caminharam cantando, rezando, alegres, pelas ruas, rumo ao Santuário da Rainha da Amazônia (Basílica de Nazaré), acompanhando o carro-berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

“Este é o segundo ano que venho caminhar com a Mãe de Deus, o que aumenta a minha fé e a minha convicção nos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o conselho de Maria quando manda que façamos tudo o que Ele disser”, falou a jovem Isabelly Victttórya, guarda e coroinha da Paróquia São João Paulo II, do bairro do Souza.

A Romaria da Juventude é uma das procissões oficiais do Círio de Nazaré que não tem percurso definido, haja vista que, a cada ano, sai de uma paróquia diferente. Na chegada dos romeiros, uma nova missa foi celebrada na Praça Santuário, desta feita, por Dom Vilson Basson, Bispo de Imperatriz e presidente da Comissão Pastoral para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar