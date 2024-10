Crianças louvarão a Jesus Cristo seguindo a Virgem de Nazaré neste domingo

Depois da solene ação litúrgica presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, começará, por volta das 8h deste domingo, 20, o 32º Círio das Crianças. A procissão reúne, todos os anos, centenas de crianças, pais e idosos para homenagear a Rainha da Amazônia. “É uma romaria muito colorida, calma, em que todos vão caminhando, sem isolamentos ou tumultos, dando a oportunidade para que todos possam chegar mais próximos de Nossa Senhora. O percurso é bastante rápido, com muitas árvores, e previsão de duração de duas horas”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

A saída será às 8h, da Praça Santuário, logo após a celebração da missa, que começa às 7h, também na Praça, e será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém. A Romaria das Crianças percorrerá a Av. Nazaré, Tv. 14 de março, Av. Governador José Malcher, Tv. Dr. Moraes, retornando para a Av. Nazaré e à Praça Santuário. O percurso da procissão é de 3,7 km.

Nesta romaria, a Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, com decoração de Paulo Morelli, acompanhada de mais quatro carros dos Anjos – ícones da Grande Procissão do Círio de Nazaré – e 3 barcas, com crianças da Guarda Mirim de Nazaré. Além disso, participarão crianças atendidas pelos projetos sociais da Basílica Santuário, de escolas e paróquias.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com dados do DIEESE, a estimativa de público é em torno de 350 mil pessoas, entre crianças e adultos, principalmente idosos. A primeira Romaria das Crianças foi realizada em 21 de outubro de 1990, com cerca de 1.500 participantes.

“Pedimos apenas muita atenção com as crianças, para não se perderem, se possível leve sua criança com uma identificação, e bastante hidratação”, pontua Antônio Sousa.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar