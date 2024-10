Rubens Teixeira, do MDB, é eleito novo prefeito de Moju

Rubens Teixeira, candidato do MDB, foi eleito prefeito de Moju, na região nordeste do Estado, ontem, domingo, 06, no primeiro turno. Ele comandará a cidade pelos próximos quatro anos.

Seu principal adversário era Dourão (PT). Com 100,0% das urnas apuradas, Rubens Teixeira tinha 44,95% dos votos, contra 41,48% de Dourão.

Já o terceiro colocado na disputa foi Ie – Ié (PSDB), que somou 13,57% dos votos.

QUEM É RUBENS TEIXEIRA

Rubens Teixeira tem 65 anos, é casado, tem nível superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de servidor público municipal. Ele declarou um patrimônio de R$ 822.000.

O vice-prefeito eleito em Moju é Pretão, do MDB, que tem 50 anos.

Os dois fazem parte da coligação “Pra Moju seguir em frente”, formada pelos partidos PP, PDT, MDB, União e Avante.

VEREADORES

O eleitor mojuense também escolheu seus vereadores para a legislatura de 2025 a 2028. São eles:

Márcio do Quinha – PDT – 3,87% dos votos

Tiaguinho – Avante – 3,50% dos votos

Professora Andréa Araújo – MDB – 3,11% dos votos

Iran Da Betânia – União Brasil – União – 2,60% dos votos

Eliomar Cruz – MDB – 2,47% dos votos

Elson do Pirateua – Progressistas – 2,38% dos votos

Nilziele do Tim Tim – Progressistas – 2,29% dos votos

Junior Faro – MDB – 2,26% dos votos

Professor Helder – PSD – 2,16% dos votos

Leonardo do Ie Ié – PSDB – 2,08% dos votos

Professor Bruno Quaresma – MDB – 2,07% dos votos

Castoro Barra – Avante – 1,96% dos votos

Nete Moraes – Avante – 1,88% dos votos

Evandro Cobiçado Coletivo – União Brasil – 1,77% dos votos

Dereco – PT – 1,66% dos votos

Fernando Nunes – PDT – 1,65% dos votos

Martelão – PT – 1,55% dos votos

