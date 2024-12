“Se Encantou” entra em exposição no Centro Cultural João Fona (CCJF)

Com a proposta de divulgar sobre os seres encantados e os saberes tradicionais das culturas dos caboclos e afro-religiosos da Amazônia, ocorre a exposição “Se Encantou”. Tratam-se de 07 quadros do artista plástico Anderson Pereira. A iniciativa tem o apoio institucional da Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). A apreciação das peças pode ser feita no prédio histórico do Centro Cultural João Fona (CCJF), Sala de Exposições Templários, a partir das 17h de hoje, 02, e segue até o dia 13 de dezembro, sexta-feira. O Acesso é gratuíto.

“As vivências de ser e sentir a Amazônia ganham uma explosão de cores nas obras e são expressadas nelas. Um mundo em outros mundos, diverso, acolhedor e com muitas continuidades”, detalhou Anderson Pereira.

O artista é nascido na capital paraense, mas reside atualmente em Santarém (PA). É antropólogo de formação, mestre e doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ).

Na produção do artista destaca-se a técnica do encantamento: “É possível perceber nas pinturas, porque todo o processo criativo é marcado pelas noções do encante”, disse ainda Pereira.

O Centro Cultural João Fona (CCJF) está localizado da Avenida Adriano Pimentel, s/n, bairro Prainha. O funcionamento é de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 18 horas.

Imagens: Agência Santarém/Divulgação