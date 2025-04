Servidores estaduais do Pará começam a receber salários em 28 de abril

O Estado mantém o compromisso de valorizar seus servidores, assegurando responsabilidade fiscal e equilíbrio financeiro.

O Governo do Pará, através da Seplad, inicia o pagamento dos servidores estaduais referente a abril no dia 28. A medida reafirma o compromisso com o funcionalismo e impulsiona a economia local.

Essa ação demonstra a responsabilidade fiscal e o equilíbrio financeiro do Estado, reafirmando o compromisso com os servidores e contribuindo para a economia regional ao manter os pagamentos em dia.

O pagamento dos servidores estaduais terá início com inativos militares e pensionistas (civis e militares), além de inativos civis e pensões especiais da Seplad. A conclusão será em 30 de abril, com os servidores da Seduc (capital e interior).



Foto: Bruno Cruz / Agência Pará