Seduc promove formação em Robótica Educacional para professores e estudantes

Com o objetivo de integrar a robótica ao currículo escolar de forma ainda mais abrangente, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), realizou, na terça e quarta-feira (8 e 9), a Formação em Robótica Educacional, voltada para professores e estudantes de 20 escolas da rede pública estadual de ensino.

De forma on-line, os participantes foram apresentados a todas as possibilidades pedagógicas a partir do uso do Kit de Robótica, proporcionado pela Seduc, na educação. As escolas podem relacionar o material com os componentes curriculares e utilizar durante a participação em eventos científicos, feiras e torneios. Durante a formação, professores e estudantes participantes também realizaram programação e montagem do kit.

“A minha avaliação é sempre muito positiva no uso dessas tecnologias em sala de aula. Eu sou um professor que trabalha há muito tempo nesse campo, e ver pela primeira vez as nossas escolas tendo acesso a um kit de qualidade, a um material de ponta, para que os nossos estudantes se tornem competitivos nos torneios, que participem de feiras de iniciação científica e, principalmente, que trabalhem com os componentes curriculares de uma forma inovadora, através da robótica, é muito especial. É um momento ímpar na história da educação paraense, e espero que a gente consiga muito em breve levar esse mesmo material para as outras escolas, e que essas 20 escolas sejam apenas o início desse trabalho”, disse Rafael Herdy, coordenador do Ciseb.

“Momento ímpar na educação” – Para Jéssica Souza, professora de Matemática na Escola Estadual Thiago Gonçalves de Souza, no município de Tucumã, no sudeste paraense, “o kit Lego Spike Prime foi, sem dúvida, um avanço e uma experiência fantástica para a educação pública paraense. Quando nós iniciamos não tínhamos, e vislumbramos em algum dia ter esses kits. Quando abriu essa oportunidade da compra, nós mostramos o interesse, submetemos o projeto da escola e fizemos a aquisição. Veio a formação, que foi de uma importância muito significativa para fazer com que os professores pudessem ter o entendimento, para aqueles que não têm muita afinidade, ou seja, não só entregar o kit, mas também auxiliar o professor no decorrer desse processo. Nós estamos em um momento ímpar de educação. A escola está muito feliz em participar desse processo”.

Prodep – As unidades participantes, que desenvolvem projetos de robótica, receberam do governo do Estado um repasse de R$ 618.688,00, referente ao Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) – subprograma Robótica.

Com o subprograma, as escolas contempladas puderam adquirir kits para o desenvolvimento da robótica, com Kits Lego Spike Prime, essenciais para a construção e programação de robôs; Tapetes Educacionais, sendo um Tapete Lego e outro de Cultura da Sustentabilidade, os quais servirão como arenas para testes e desafios de robótica, promovendo o aprendizado lúdico e a aplicação prática dos conceitos de sustentabilidade; Mesa/Arena para Competições, uma estrutura sobre a qual são colocados os tapetes de competições, e computadores.

Sustentabilidade – O Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) é um dos eixos presentes na Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima do Governo do Pará.

Os Cisebs promovem a inovação educacional, oferecendo métodos, práticas e tecnologias para enfrentar os desafios da educação pública contemporânea, com ênfase na sustentabilidade e na cidadania digital. A Seduc construirá 17 unidades, além de ofertar modalidades itinerantes, por barco, carreta e estruturas infláveis.

