Uepa abre inscrições ao Curso sobre Cerimonial e Protocolo de Eventos Internacionais

O curso de Relações Internacionais, vinculado ao Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), oferece a extensão Introdução a Cerimonial e Protocolo de Eventos Internacionais, de forma híbrida. Os interessados podem se inscrever de forma on-line pelo link disponível aqui.

Rafael Ferreira, estudante do curso de Secretariado Executivo Trilíngue na Uepa, já se inscreveu para participar da programação e disse estar ansioso para o início das atividades. “A minha expectativa é que a gente possa aprender mais sobre Cerimonial, e de que forma podemos inserir a nossa cultura neste tipo de atividade”, ressaltou.

Organizado pelo professor Matheus de Souza, junto com os monitores Anaclara Pragana, Felipe de Oliveira, Maira de Souza e Mateus Sawada, o curso de extensão surgiu da percepção de que Belém tem recebido, e ainda vai sediar, muitos eventos internacionais, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro de 2025.

Conhecimento – De acordo com Matheus de Souza, o profissional de Relações Internacionais organiza e executa eventos mundiais, mas o conhecimento sobre Cerimonial e Protocolo não costuma fazer parte das matrizes curriculares dos cursos. “Percebi que eu poderia contribuir um pouco na formação das turmas com esse conhecimento. Tenho alguma experiência com o assunto, e acho que será oportuno compartilhá-lo”.

Como atividade de extensão, o curso é aberto a qualquer pessoa que tenha interesse no tema. A atividade começa dia 24 de outubro e prossegue até 7 de novembro, com apresentação do curso, fórum de discussão, formas de tratamento, convites, ambientação, solenidade, etiqueta, serviços à mesa e fórum de discussão sobre etiqueta.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Rodrigues/Ascom Uepa