Sefa apreende 49 toneladas de mineral barita sem nota fiscal em Novo Progresso

A mercadoria, avaliada em R$ 35.216,00, foi apreendida na Serra do Cachimbo, no KM-785 da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), no município de Novo Progresso, sudoeste paraense.

“As duas carretas não respeitaram a sinalização de parada obrigatória no posto fiscal, e por isso foram perseguidas e alcançadas pela viatura de plantão, e obrigadas a retornar”, informou o coordenador da unidade da Sefa na região, Roberto Mota.

A equipe da Secretaria constatou que a carga de minério não tinha nota fiscal. Foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), no valor de R$ 10.705,66.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação