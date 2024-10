Sefa apreende mais de 4.300 pares de tênis subfaturados em Dom Eliseu

Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), executada por integrantes da Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, resultou na lavratura de dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), na quarta-feira (30), após apreensão de 4.320 pares de tênis com valores subfaturados.

“Durante a fiscalização, um veículo bitrem (que tem duas unidades de comportamento de carga), apresentou notas fiscais de piso e de tênis com origem em São Paulo (SP) e destino à cidade de Santana (AP). A equipe resolveu fazer a inspeção física dos tênis e tirou amostras de alguns que tinham marcas muito conhecidas no mercado. Entramos em contato com o escritório de representação da fábrica no Brasil, que acionou a fábrica original na Itália, procedimento que durou cerca de três dias devido aos fusos horários e compartilhamento das informações”, relatou o coordenador da unidade, Gustavo Bozola.

A fábrica italiana informou, por meio da representação no Brasil, que os tênis eram originais, compatíveis para comercialização local.

Na análise das notas fiscais foi observado que o valor informado dos tênis girava em torno de R$ 22,00 a R$ 36,00 o par, o que foi considerado subfaturado, resultando no valor total de R$ 126.576,00.

Os 4.320 pares de tênis tiveram os valores ajustados ao preço normal de venda, conforme consultas ao mercado nacional, como prevê a legislação, totalizando R$ 811.327,10.

