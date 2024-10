Segurança Pública mobiliza 2,4 mil agentes para garantir a ordem e segurança na Trasladação

Para garantir a segurança e o monitoramento da Trasladação, segunda maior procissão do Círio de Nazaré, que percorre o trajeto 3,7 quilômetros, foram mobilizados 2.412 agentes de segurança integrados, na noite deste sábado, 12, dentro do planejamento da Operação Círio 2024, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Integrando as ações de segurança, nos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Móvel, o primeiro instalado na Av. Almirante Barroso e o móvel na Avenida Nazaré, esquina da Travessa Quintino Bocaiuva, os agentes de segurança monitoram, em tempo real, o movimento nas ruas por meio das mais de 60 câmeras da Segup distribuídas nas vias que fazem parte do cortejo, a fim de ter a visualização das ações e vias, e ainda, a tomada de decisão mais célere em caso de alguma intercorrência.

O Secretário adjunto de operações da Segup, Luciano de Oliveira, avaliou as ações efetuadas durante a trasladação e reforçou a manutenção de todo o planejamento também para o domingo, que é a principal procissão.

“Estamos aqui acompanhando o movimento hoje e discutindo internamente se essa procissão está menor que o Círio, pois o número de gente está muito grande, superando o ano passado. Mas, apesar do grande número de pessoas, está tudo seguindo conforme o planejado, sem o registro de nenhuma anormalidade dentro do previsto. Esse ano, o planejamento foi aprimorado, principalmente na questão dos bloqueios das transversais que estão funcionando com mais efetividade esse ano, e isso impacta diretamente nas condições melhores para fluidez da procissão, então agora é trabalhar para manter o que a gente tem conseguido até agora, para garantir a tranquilidade e segurança no grande dia, que é amanhã, com a procissão do Círio de Nazaré”, explicou Luciano.

Interdição e ordenamento do fluxo de trânsito

O bloqueio em mais de 50 pontos das transversais que cruzam o percurso das romarias do sábado (12) e domingo (13), iniciou às 6h deste sábado, sendo monitorado por equipes do departamento de Trânsito do Estado (Detran), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e Secretaria de Trânsito de Marituba.

Para a estudante, Eulália Puget, que participa da trasladação há pelo menos 4 anos, a experiência de participar sempre maravilhosa, pois para ela é uma satisfação sempre seguir a Nossa Senhora de Nazaré. “Digo isso com o coração cheio de gratidão, porque todos os anos ela está abençoando a minha família, me dando saúde, dando saúde a todos os meus familiares, e o meu maior motivo por estar aqui hoje na trasladação é em busca da minha aprovação no vestibular. Então, isso me motiva, me dá forças para eu alcançar um objetivo maior, que é conseguir a minha aprovação. Eu posso afirmar também que me senti ainda mais segura esse ano, porque todo momento que nós estávamos na procissão sempre enxergava policiais, principalmente nas esquinas que eles fizeram o isolamento para que os carros não cruzassem a avenida, e isso dá uma certa segurança e a gente consegue cumprir a procissão com mais tranquilidade”, contou a estudante, que é moradora de Belém.

Registro de Ocorrências

A Polícia Civil instalou uma unidade para atendimento no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel para atendimentos e registro de ocorrências. Até as 21h30 deste sábado, foram registrados 23 boletins de ocorrência referente a furtos e extravio de celulares e documentos.

Operação Círio 2024

Mais de 8 mil agentes das forças de segurança pública estadual, além dos órgãos parceiros, estarão empregados nas ações durante a “Operação Círio 2024”, desenvolvida e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgão de segurança, da esfera federal, municipal e estadual, que vem sendo planejadas há alguns meses antecedentes à programação. Também serão empregadas mais de 1.500 viaturas, 11 lanchas e 02 aeronaves.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação