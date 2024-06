Trombada de carros deixa dois feridos na Rodovia Transamazônica

Um automóvel e uma pick-up se chocaram na Rodovia BR-230, a Transamazônica, na tarde de ontem, sexta-feira, 21, entre os municípios de Placas e Rurópolis, no sudoeste paraense. As causas do acidente ainda são ignoradas, mas ambos os veículos ficaram bastante danificados. Duas pessoas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde em Rurópolis.

O hospital de Rurópolis foi contatado pela reportagem de A PROVÍNCÍA DO PARÁ e confirmou as hospitalizações, porém, não forneceu as identidades dos feridos nem seus estados.

O automóvel ficou bastante destruído. A pick-up, nem tanto.

O acidente ocorreu às proximidades da Vila Ouro, um distrito do município de Rurópolis. Os dois carros, segundo as primeiras informações, colidiram de frente.

O caso é levantado pela Polícia Rodoviária Federal.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais