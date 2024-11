Seleção Brasileira de Basquete Masculino garante vaga na AmeriCup 2025 com 100% em Belém

Mãozinha, Caboclo e Georginho se destacam nas eliminatórias da competição em Belém. Zú Jr. sofre lesão em quadra com alta prevista para essa quarta-feira (27)

Com mais de seis mil pessoas na Arena Mangueirinho, em Belém, a Seleção Brasileira de Basquete fechou a janela das eliminatórias da AmeriCup 2025 com 100% de aproveitamento, após vencer o Panamá no último domingo (24), por 93 a 67. João Mãozinha foi o destaque da partida, com um double-double de 18 pontos e 13 rebotes. Georginho contribuiu com 16 pontos e 6 assistências.

Na quinta-feira (21) passada, o Brasil encarou o Uruguai na quadra do Mangueirinho, saindo vitorioso por 71 a 65 e garantindo, assim, sua vaga na competição continental. Bruno Caboclo liderou a equipe com 21 pontos e 11 rebotes, seguido de perto por Mãozinha, com 16 pontos e 9 rebotes.

Com a classificação para a AmeriCup 2025, a Seleção voltará à quadra em fevereiro do ano que vem, para enfrentar, fora de casa, as mesmas seleções de Uruguai e Panamá. A competição acontecerá na Nicarágua, em agosto, entre os dias 21 e 30.

O torneio conta com a participação de 16 seleções, distribuídas em quatro grupos de quatro equipes cada. Ao final da fase de grupos, as três melhores equipes de cada chave garantem sua vaga na AmeriCup, totalizando 12 seleções classificadas.

Durante a partida do último domingo (24), o atleta Paulo Zú Jr. sofreu um rompimento total do tendão calcâneo esquerdo no último quarto. Segundo a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), o atleta passou por cirurgia no Hospital São Camilo Pompéia, em São Paulo, com alta prevista para esta quarta-feira (27). A previsão é que o atleta passe por um período de recuperação entre sete a nove meses para retorno às quadras.

