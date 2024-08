Terremoto atinge Síria, Líbano, Jordânia e Israel

Na noite de segunda-feira (12), um terremoto de magnitude 5,2 atingiu o centro e o norte de Israel, conforme relataram a mídia israelense e organizações científicas. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km.

Um relatório do Controlador do Estado de Israel, publicado em janeiro, alertou que o país não está preparado para enfrentar um terremoto de grande magnitude, como os que ocorreram recentemente em outros países.

O relatório destacou que 60% dos hospitais israelenses não são resistentes a terremotos, e apenas cerca de 5% das escolas e outras instituições educacionais foram ou estão sendo reforçadas.

Zaki Heller, porta-voz do MDA, afirmou que “não foram recebidos relatos de feridos ou danos na linha direta 101 do MDA. Houve apenas algumas ligações de cidadãos relatando sentimentos de ansiedade”.

O terremoto também foi sentido na Síria, onde teve grande impacto na cidade de Salamiya, cerca de 30 km a leste de Hama. Moradores, como Nasser Duyub, relataram que correram para as ruas por medo. Em Hama, o diretor de saúde, Maher Younis, informou que pelo menos 25 pessoas sofreram ferimentos leves a moderados devido à correria causada pelo tremor.

Residentes em várias partes da Síria relembraram o terremoto de 2023, que matou mais de 50 mil pessoas, principalmente na Turquia, mas também em regiões do norte da Síria. Naquela região, a Defesa Civil foi mobilizada para responder a possíveis emergências, embora não há relatos de danos significativos até o momento.

No Líbano, moradores também sentiram os efeitos do terremoto, que inicialmente foi registrado com magnitude 5,46, mas depois revisado para 4,8 pelo GFZ. Embora o epicentro tenha sido na Síria, o tremor foi percebido em várias regiões libanesas, provocando temor entre a população.

*Com informações Jerusalém Post e Reuters

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH