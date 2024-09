Título no vôlei sub-14 do Clube do Remo é conquistado com 100% de aproveitamento

Simplesmente imbatível, e fique claro que esta frase inicial não se trata de nenhuma soberba, mas foi exatamente assim, a campanha azulina no Campeonato Paraense de vôlei, categoria sub-14.

O Remo venceu todos os seus jogos tanto no primeiro como no segundo turno, se sagrando campeão da temporada. Equipe comandada pelo experiente técnico José Sodré, mais conhecido como Zeca.

Na final realizada no último sábado (7) enfrentamos a Apade e na casa do adversário. Com parciais de 8X25 / 08X25 / 20X25 levantamos o troféu. De quebra, ainda tivemos o atleta Breno Silva eleito o craque do jogo.

Durante a cerimônia de premiação, foi divulgada a relação com os melhores do campeonato e o Remo se fez representado por 3 nomes: melhor levantador – Vinícius Moraes; Melhor Atacante – Felipe Souza que ainda faturou o MVP; Melhor Técnico – José Sodré.

O final de semana teve muito mais vôlei e resultados positivos para o Leão. Na categoria sub-19 masculino conquistamos o título do primeiro turno ao vencer a Tuna no ginásio Miranda Sobrinho. Parciais de 25X22 / 17X25 / 19X25 / 23X25.

Já no sub-16 masculino, clássico RexPa e deu Remo é claro. 3 sets a zero em pouco mais de uma hora de jogo. Parabéns a todos.

Imagem: Agência Remo