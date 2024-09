TRE libera pesquisa Exata Solutions que mostra Claudionor Moreira disparado para prefeitura em Capanema

Uma pesquisa eleitoral da empresa Exata Solutinos que ouviu 1014 pessoas no mês de julho, em Capanema, registrada sob o nº 06808/2024, que estava com processo de impugnação, foi liberada pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE para ter seu resultado divulgado. Os números apontam o candidato Claudionor Moreira, da Coligação “Capanema Pode Mais”, na frente, liderando com 34,9% contra 15,6% do segundo colocado.

Quando são contabilizados somente os votos válidos, Claudionor aparece com 59,8% e o segundo colocado com 26,7% das intenções de voto.

Segundo a empresa, os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 05 a 10 de julho de 2024 por entrevistadores selecionados e treinados pela supervisão de campo da Exata Solutions.

A pesquisa Exata Solutions teve decisão favorável à sua divulgação visto que a coligação representante entrou com pedido de impugnação fora do prazo previsto em lei. Com isso, a pesquisa que demonstra a ampla liderança do candidato Claudionor Moreira está validada e apta a ser divulgada.

Em pesquisas anteriores, feitas por outros órgãos, Claudionor também aparece bem cotado para assumir o cargo de prefeito de Capanema, município do nordeste paraense.

A eleição municipal está marcada para o dia 6 de outubro.

Imagens: Reprodução