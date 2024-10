Trump critica Biden por “tentar conter” Benjamin Netanyahu

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato a voltar à Casa Branca pelo Partido Republicano, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (18) o atual presidente, Joe Biden, por estar “tentando conter”, segundo ele, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

– Ele está tentando contê-lo, e provavelmente deveria fazer o contrário – disse Trump em uma breve declaração à imprensa antes de participar de uma mesa redonda eleitoral em Detroit, no estado de Michigan.

Na última terça-feira (15), o governo dos EUA enviou uma carta a Israel advertindo que, se não melhorar a situação humanitária em Gaza com um aumento no fluxo de ajuda no próximo mês, o país poderá violar as regras do governo americano sobre assistência militar estrangeira e perder a ajuda que recebe.

As observações de Trump foram feitas um dia após a confirmação de que as Forças de Defesa de Israel (FDI) mataram o líder do grupo terrorista palestino Hamas, Yahya Sinwar, em Gaza.

– Ele está fazendo um bom trabalho – afirmou Trump sobre o premiê israelense.

Para o candidato republicano, a morte de Sinwar facilita a perspectiva de paz em Gaza.

*EFE

Fonte: Pleno news/ Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS