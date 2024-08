Trump culpa Kamala Harris por risco de recessão nos EUA

Nesta segunda-feira (5), Donald Trump, candidato à Presidência dos Estados Unidos, criticou sua rival política Kamala Harris, candidata Democrata que substitui Joe Biden, atual presidente que desistiu da reeleição. Em sua fala, Trump afirmou que os eleitores têm uma escolha clara entre a “prosperidade com Trump” ou o “colapso com Kamala”.

– Eleitores têm uma escolha — prosperidade com Trump, ou o colapso com Kamala e a grande depressão de 2024, sem mencionar a probabilidade de uma terceira guerra mundial se estas pessoas muito estúpidas permanecerem no poder. Lembrem-se, Trump estava certo sobre tudo! – escreveu ele na rede social Truth Social.

A fala de Trump ocorre em um momento de fragilidade econômica nos Estados Unidos. O último relatório de trabalho, divulgado na sexta-feira (2), apontou uma menor criação de vagas na economia norte-americana e um aumento da taxa de desemprego para 4,3%. Esse cenário acendeu alertas sobre uma possível recessão.

Trump disse também que ela está no comando (da campanha) dos EUA e os mercados têm reagido muito mal, e que a eleição da democrata poderia acarretar a Terceira Guerra Mundial.

– Hoje é uma prévia dos mercados mundiais sem Donald J. Trump na Casa Branca – disse ele após a notícia de que o temor de recessão nos Estados Unidos fez ações na Ásia, Oceania e Europa despencarem.

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS