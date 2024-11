Trump deve ter compromisso com questão climática, diz Lula

Nesta quinta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deve pensar como um “habitante do planeta Terra” e assumir compromissos com a questão climática. As declarações foram feitas ao falar sobre o Acordo de Paris, compromisso entre os países para limitar o aquecimento global do planeta.

Em seu primeiro mandato, Trump chegou a retirar os EUA do acordo, mas o atual presidente Joe Biden retomou o compromisso. Em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN International, Lula disse que o mundo precisa atuar em conjunto na questão climática.

– Eu acredito que o presidente Trump tem de pensar como um habitante da planeta Terra. E se ele pensa como o governante do país mais importante, mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os EUA estão no mesmo planeta que eu estou – apontou.

O petista também afirmou que tem compromisso com a preservação dos biomas do planeta.

– Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países devem ser preservados. Então, esse é um compromisso que eu tenho, não somente como presidente do Brasil, mas como ser humano que mora em um planeta chamado Terra, e que não existe outro lugar para morar, somente a Terra – apontou.

