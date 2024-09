Trump diz que odeia Taylor Swift, que declarou apoio a Kamala

Cinco dias após Taylor Swift ter declarado que vai votar em Kamala Harris nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump afirmou neste domingo (15) que odeia a cantora. Através da sua rede social, Truth Social, ele publicou um direto “EU ODEIO TAYLOR SWIFT!” com letras maiúsculas e exclamações.

Na última terça (10), logo após o término do debate entre os dois principais candidatos à presidência dos EUA, o ex-presidente republicano Trump e a atual vice-presidente, a democrata Kamala Harris, a cantora publicou uma extensa postagem no Instagram na qual disse aos seus 283 milhões de seguidores que votará em Harris nas eleições de 5 de novembro.

Taylor Swift posou com uma foto de seu gato Benjamin e assinou sua postagem como “senhora solteira com gatos”, uma referência ao companheiro de chapa de Trump, o senador J.D. Vance, que criticou Harris e as mulheres sem filhos, chamando-as assim.

Em entrevista na última quarta-feira à Fox News, Trump descreveu a cantora como uma “pessoa muito liberal” e disse que ela “provavelmente pagará um preço por isso no mercado”.

*EFE

Fonte: Pleno news/Fotos: EFE/ Caroline Brehman | EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS