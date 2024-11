Trump nomeia Elon Musk para novo departamento do governo

O presidente eleito Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (12), que o empresário Elon Musk e o investidor Vivek Ramaswamy irão liderar um novo departamento, chamado “Departamento de Eficiência do Governo”. O anúncio foi feito em meio a uma série de nomeações para cargos importantes em sua futura administração.

Musk, considerado o homem mais rico do mundo, ficará à frente do departamento ao lado de Ramaswamy, ex-candidato nas primárias republicanas. Trump afirmou em comunicado que o novo departamento, ainda a ser criado, terá como foco “dar conselhos e orientações externas ao governo” e buscar “melhorias na burocracia federal com foco em eficiência”. A proposta inclui cortes em gastos e regulamentações.

O nome do departamento, “DOGE”, faz referência à criptomoeda meme dogecoin, que Musk já mencionou anteriormente como parte de sua proposta. Ele também foi um dos maiores doadores de fundos para um super PAC pró-Trump, com mais de 100 milhões de dólares (aproximadamente R$ 575 milhões). As informações são da Forbes.

Fonte: Pleno News/Fotos: EFE/ Jim Lo Scalzo/Caroline Brehman ARCHIVO