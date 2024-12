Trump sugere ligação entre vacinação infantil e autismo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu em entrevista à revista Time que poderia haver uma ligação entre a vacinação infantil e o autismo, e disse que discutirá o assunto em profundidade com Robert Kennedy Jr., seu próximo secretário de Saúde.

Na ocasião da entrevista, o republicano foi perguntado especificamente se acabaria com os programas de vacinação infantil e, embora não tenha respondido diretamente, fez alusão à relação entre eles e o autismo.

– Teremos um grande debate. A taxa de autismo está em um nível que ninguém imaginava ser possível. Se você observar, alguma coisa está causando isso – afirmou.

As palavras de Trump foram ditas em meio a uma longa conversa que acompanha sua indicação como Pessoa do Ano da Time 2024, na qual analisa uma ampla gama de tópicos.

O presidente eleito dos EUA disse que respeita muito as opiniões de Robert Kennedy Jr. sobre vacinas e que ouvirá atentamente o que ele tem a dizer sobre a existência de uma ligação entre a imunização e o autismo.

– Quero ver os números no final dos estudos que estamos fazendo. Vamos nos empenhar ao máximo, vamos descobrir o que é bom e o que não é bom – acrescentou Trump.

RFK Jr. já havia esboçado anteriormente essa suposta ligação entre vacinas e autismo, depois de também se opor às restrições federais durante a pandemia de Covid-19 e imunização geral de menores.

Sobre o perfil do próximo secretário de Saúde, ao ser perguntado se Robert Kennedy Jr. não discorda das vacinas, de todas as vacinas, Trump respondeu que “ele provavelmente discorda de algumas”.

A revista Time acompanha essa longa entrevista com um artigo de “verificação de fatos”, no qual refuta respostas do presidente eleito.

– Trump fez esse comentário enquanto falava sobre vacinas. A falsa alegação de uma ligação entre as vacinas e o autismo remonta a um estudo retratado da década de 1990. Embora esse estudo tenha sido amplamente desmascarado e refutado, estudos modernos continuem a mostrar consistentemente que as vacinas são seguras – afirmou a revista.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS