Workshop do Cadastur 3.0 reúne empreendedores e financeiras em Belém

Para capacitar e sensibilizar empreendedores do turismo de Belém, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) realizou, na quinta-feira (11), o Workshop do Cadastur 3.0, em Belém, no auditório do Senar. Além de palestra sobre a importância do cadastro nacional, o evento contou com a presença de representantes de instituições financeiras como Banpará, Basa e Cooperativa de Crédito de Belém (Cresol).

A qualificação e linhas de financiamentos do evento são voltados para a COP30, com o objetivo de fortalecer o empresariado e trade turístico da capital e municípios diante dos grandes desafios e oportunidades com a Conferência do Clima.

Criado através da lei 11.771/2008, o Cadastur é o programa executado pelo Ministério do Turismo que visa cadastrar, sensibilizar e informar os benefícios oferecidos pelo órgão federal. “O Cadastur é importante para o empresário, para o turista, para o trade, é bom para você e para o turismo. É uma ferramenta confiável de busca de dados regularizados, já que o empreendedor precisa atender uma série de critérios”, comenta Leda Moreira, Coordenadora de Planejamento de Políticas Públicas da Setur.

Também estiveram presentes representantes do Sebrae, Abav- PA (Associação Brasileira dos Agentes de Viagem), o presidente Alex Aleixo, Singtur (Sindicato dos Guias de Turismo do Pará), ABIH- PA (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará), Toni Santiago e Abrasel-PA (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes)

Cadastur- É obrigatório para Meios de Hospedagem, Agências de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organizadoras de Eventos, Parques Temáticos, Acampamentos Turísticos e Guias de Turismo -MEI (Microempreendedor Individual). Outras atividades podem ser cadastradas em caráter opcional. Ele permite ao prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei do Turismo, por meio da emissão do Certificado Cadastur, assim como oferece benefícios aos cadastrados. Para se cadastrar no Cadastur, é necessário preencher um formulário online com informações sobre a empresa ou o profissional e pagar uma taxa, que varia de acordo com a categoria. Após o cadastro, é emitido um certificado válido por um ano, que deve ser renovado anualmente. O não cadastramento ou a irregularidade no Cadastur podem acarretar multas e outras penalidades.

Programação– A capacitação vai percorrer alguns municípios do Pará ainda em abril. No dia 12, será a vez de Ananindeua, em Castanhal o workshop será no dia 17 e em Ourém na sexta-feira ( 26). Os eventos são gratuitos, mas é necessário fazer inscrição.

Em março, o evento foi realizado em Santarém, nos dias 6 e 7 de março, em Abaetetuba, no dia 22, e em Tucuruí no dia 28. A primeira edição desse ano foi realizada em fevereiro em Santana do Araguaia.

