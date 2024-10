Ação conjunta prende suspeito de participar de triplo homicídio em Marituba

Na última quarta-feira, 9, a Polícia Militar apresentou na Divisão de Homicídios (DH), em Belém, dois homens presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na Região Metropolitana de Belém. Um dos suspeitos confessou participação no triplo homicídio qualificado ocorrido na segunda-feira, 7, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Os suspeitos foram capturados o bairro Terra Firme, após os militares identificarem encontrarem com eles um saco plástico com 60 petecas de substância similar a cocaína e um aparelho celular.

Os policiais militares apresentaram a dupla juntamente com todos os materiais na DH, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No decorrer do interrogatório para a autoridade policial, um dos suspeitos confessou ter envolvimento no homicídio, ocorrido no dia 7 de outubro, que resultou na morte de três pessoas, em Marituba.

Após buscas no banco de dados, foi identificado que o homem que havia confessado, estava foragido da justiça desde o dia 2 de setembro de 2024, após saída temporária, concedida pelo judiciário. Posteriormente, os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário Estadual, onde se encontram à disposição da Justiça.

Sobre a ação policial, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, afirma que “a Polícia Civil em consonância com as demais forças de segurança, não hesita em continuar trabalhando para garantir a segurança da população paraense”, disse.

Texto: Raphaela Rocha, com supervisão de Lilian Guedes

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PC/PA